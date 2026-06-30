Cepo cambiario en 2026: el BCRA liberó US$ 2.600 millones para empresas y fijó un nuevo límite

El Banco Central flexibilizó los controles y habilitó el giro de USD 2.600 millones de utilidades corporativas al exterior. (Foto: Clarín Fotografía)

La flexibilización progresiva de las restricciones cambiarias generó un fuerte impacto en el balance corporativo. Según un informe presentado por el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, las empresas privadas giraron al exterior US$ 2.600 millones en concepto de utilidades durante el primer semestre de 2026.

La cifra marca un récord en la normalización del flujo financiero y representa el nivel más elevado en más de una década. Werning remarcó que este crecimiento ocurre en un escenario de mayor libertad para el giro de divisas, a pesar de que las cotizaciones internacionales para las exportaciones agrícolas resultan menos favorables en la actualidad.

Los detalles de la flexibilización y el pago de la deuda comercial con el Bopreal

Desde la autoridad monetaria subrayaron que hoy existe libertad de pagos para las empresas en materia de importaciones, deudas y dividendos, acompañado por una flexibilización en los plazos para ejecutar las operaciones.

El reporte oficial del BCRA también reflejó un avance clave en el saneamiento de los compromisos externos del sector privado: mediante las colocaciones del bono para importadores (Bopreal), se logró regularizar el 50% del stock de deuda comercial acumulada hasta diciembre de 2023.

En números 50% del stock de deuda comercial acumulada hasta diciembre de 2023 se logró regularizar.

El engranaje normativo que destrabó el envío de ganancias fue la Comunicación “A” 8226 del Banco Central. Esta medida permitió a los bancos comerciales autorizar transferencias de utilidades directas a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Sin embargo, la medida impuso un límite temporal estricto: solo abarca a las ganancias netas generadas en los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2025. Los dividendos acumulados durante los años previos bajo el cepo total continúan alcanzados por el esquema de controles.

Cepo cambiario en 2026: qué restricciones siguen vigentes para el dólar MEP y las empresas

La desregulación del mercado de divisas comenzó a delinearse con la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. Los primeros pasos estuvieron enfocados en los individuos particulares, liberando los topes de compra y los bloqueos cruzados en el primer tramo del año pasado.

Sin embargo, para el entramado de las personas jurídicas, el grueso del cepo corporativo se mantiene en pie. El propio presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ratificó de forma pública que la institución no tiene entre sus metas prioritarias liberar el acceso al dólar financiero para las compañías, priorizando el funcionamiento del comercio exterior y la economía real.

Por este motivo, las empresas del país todavía deben convivir con restricciones cruzadas. Quienes compran divisas en el MULC oficial quedan inhabilitados por 90 días para operar a través del dólar MEP o el Contado con Liquidación (CCL).

Asimismo, persiste la prohibición de comprar moneda extranjera para atesoramiento corporativo, los plazos de espera de 90 días para girar fondos por servicios a firmas vinculadas y la obligación de canalizar las deudas financieras anteriores a diciembre de 2023 mediante los bonos Bopreal.