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Economía

Viernes rojo para los activos argentinos: el S&P Merval cayó 1,8% y el riesgo país trepó a 479 puntos

Las acciones y los bonos soberanos cerraron la semana con pérdidas generalizadas en Buenos Aires y Wall Street. El panel líder retrocedió a 2,94 millones de puntos y los ADRs registraron bajas de hasta 8,9% encabezadas por los bancos y Globant.

Redacción

Por Redacción

Volvió a subir el riesgo país y rozó los 480 puntos este viernes 14 de agosto. (Foto: gentileza)

Volvió a subir el riesgo país y rozó los 480 puntos este viernes 14 de agosto. (Foto: gentileza)

Los activos financieros argentinos cerraron una semana adversa con caídas generalizadas tanto en la plaza bursátil porteña como en Wall Street. En la última rueda del viernes, el índice S&P Merval retrocedió un 1,8% tras borrar el rebote inicial, mientras que el riesgo país medido por J.P. Morgan trepó un 1,50% y alcanzó los 479 puntos básicos, su nivel más alto de la semana.

Con este resultado, el panel líder de ByMA concluyó la jornada en 2.947.349,15 puntos y profundizó su corrección mensual al 10,5% (acumulando una pérdida del 3,4% en el año). En tanto, el Merval en dólares cayó un 2,0% hasta las 1.860,79 unidades, reflejando una salida de posiciones de los inversores en acciones de los sectores bancario y energético, acompañada por la baja en las cotizaciones de los bonos soberanos en moneda dura.

Los datos son oficiales y se desprenden de los paneles de Rava Bursátil con corte a las 17:15hs.

Fuerte castigo a los bancos y desplome de Globant en Wall Street

En la plaza local, las pérdidas alcanzaron a casi la totalidad de las acciones líderes, con una presión vendedora concentrada en las entidades financieras y energéticas:

  • BBVA Argentina (BBAR): cayó 4,4%.
  • Banco Supervielle (SUPV): retrocedió 4,2%.
  • Transportadora de Gas del Norte (TGNO4): cedió 4,1%.
  • Banco Macro (BMA): bajó 3,6%.
  • Grupo Financiero Galicia (GGAL): perdió 3,4%.
  • Edenor (EDN): descendió 3,3%.
  • Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA): cayó 3,2%.

La única excepción dentro del panel principal fue la petrolera estatal YPF, que logró sortear el clima pesimista y subió un 0,6% para cerrar en $7.860.

En la Bolsa de Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operaron con mayoría de números rojos. El retroceso más pronunciado lo sufrió la tecnológica Globant (-8,9%), seguida por el bloque bancario: Banco Supervielle (-4,2%), Grupo Financiero Galicia (-3,6%), Banco Macro (-3,2%) y Edenor (-2,4%). Del lado comprador, apenas lograron avanzar Tenaris (+1,9%), YPF (+1,2%), Mercado Libre (+0,9%) y TGS (+0,7%).

Bonos soberanos en dólares en baja y salto del riesgo país

En el segmento de renta fija, los títulos de la deuda pública bajo legislación extranjera y local acompañaron el deterioro generalizado de la plaza.

Entre los bonos nominados en dólares (Especie D), la mayor caída fue para el Global 2046 (GD46D), que retrocedió un 1,2%. Lo siguieron el Bonar 2035 (AL35D) y el Bonar 2041 (AL41D), ambos con una pérdida del 0,7%, mientras que el Bonar 2029 (AL29D) y el Bonar 2038 (AE38D) cedieron un 0,5%.

El retroceso en la cotización de los títulos soberanos empujó al riesgo país siete unidades arriba respecto del cierre previo, tocando un pico de 479 puntos básicos (+1,50%), consolidando una semana compleja para la deuda argentina en el mercado internacional.


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Los activos financieros argentinos cerraron una semana adversa con caídas generalizadas tanto en la plaza bursátil porteña como en Wall Street. En la última rueda del viernes, el índice S&P Merval retrocedió un 1,8% tras borrar el rebote inicial, mientras que el riesgo país medido por J.P. Morgan trepó un 1,50% y alcanzó los 479 puntos básicos, su nivel más alto de la semana.

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