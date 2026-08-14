Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar oficial, dólar MEP y CCL este viernes 14 de agosto 2026

El mercado de cambios en Argentina pone en marcha su última rueda semanal, este viernes 14 de agosto 2026, sosteniendo un marco de previsibilidad y equilibrio en sus diferentes segmentos de liquidación.

De acuerdo con los informes de coyuntura provistos por el Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas internacionales y la estabilidad en las tasas de interés de referencia brindan la solvencia necesaria para contener la volatilidad habitual de mediados de mes.

En esta dinámica de ordenamiento macroeconómico, la cotización de ventanilla comanda el esquema general de costos para las transacciones de la economía real, mientras que las operaciones bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL inician la jornada con brechas reducidas frente a la banca oficial.

Cotización del dólar oficial, MEP y CCL en las pantallas del Banco Nación: viernes 14 de agosto 2026

Pizarra Minorista BNA | Compra: $1.465,00 | Venta: $1.515,00

| Compra: | Venta: Dólar Tarjeta (Exterior) | Venta unificada: $1.969,50 (con 30% a cuenta de Ganancias)

| Venta unificada: (con 30% a cuenta de Ganancias) Mayorista Interbancario | Venta comercial: $1.492,00 (liquidaciones de comercio exterior)

De acuerdo con las normativas de transparencia del Banco Nación (BNA), el valor del dólar oficial minorista sostiene el sendero de microajustes pautado por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio nominal.

A su vez, el dólar tarjeta se mantiene sin la carga del extinto Impuesto PAIS, consolidando un parámetro estable para servicios y consumos en moneda extranjera.

Tendencia bursátil del dólar oficial, MEP y CCL en el cierre semanal

Dólar MEP (Bolsa) | Cotización de referencia: $1.525,00 (brecha inferior al 1% respecto del oficial)

| Cotización de referencia: (brecha inferior al 1% respecto del oficial) Dólar CCL (Liquidación) | Cotización corporativa: $1.580,00 (operaciones de transferencias externas)

| Cotización corporativa: (operaciones de transferencias externas) Dólar Informal (Blue) | Compra: $1.520,00 | Venta: $1.540,00 (apertura en la City porteña)

El comportamiento sincrónico que registran tanto el dólar MEP como el dólar CCL en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) evidencia la ausencia de presiones cambiarias en la víspera del fin de semana, manteniendo las brechas del mercado de capitales en niveles técnicamente mínimos.

Impacto en la Patagonia: el comportamiento del dólar oficial, MEP y CCL en Río Negro y Neuquén

Viernes 14 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial arranca en el Banco Provincia a:

$1.455 para la compra.

$1.525 para la venta.

Viernes 14 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia inicia a:

$1.465 para la compra.

$1.515 para la venta.

Análisis de mercado: los tres factores que alinean al dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis de coyuntura sobre el que estamos trabajando demuestra que la calma en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde al esquema de disciplina monetaria implementado por el Ministerio de Economía.

Los analistas de la plaza coinciden en tres factores decisivos: la política de emisión cero sin respaldo directo, la absorción periódica de liquidez mediante títulos del Tesoro y la liquidación constante de divisas por parte de sectores exportadores.

Esta combinación neutraliza los incentivos hacia el arbitraje financiero y desalienta la cobertura especulativa de corto plazo.