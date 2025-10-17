Coloquio IDEA: Julio Cordero explicó cómo será la reforma laboral y el «incremento salarial dinámico»

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, en el Coloqui IDEA. (Gentileza Infobae).

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, participó del 61º Coloquio IDEA en Mar del Plata. Allí recalcó que el Gobierno de Javier Milei impulsará una reforma integral del sector laboral, luego de las elecciones legislativas. «No habrá asunto laboral que quede fuera del debate y la negociación», señaló. Después de las elecciones 2025, buscarán incorporar un enfoque «novedoso» en las negociaciones colectivas que vincule la «eficiencia y eficacia» del trabajador.

El funcionario, que compartió el panel “Tiempo Fuera: repensando la táctica” con empresarios como Roberto Murchison y Hernán Sánchez, sostuvo que la modernización buscará adaptar esquemas que hoy resultan ineficientes.

Argumentó que el objetivo de una reforma que aplique a toda la Argentina es garantizar que las empresas puedan «mantenerse sólidas en el tiempo». Según el funcionario, es un criterio se alinea con postulados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En su exposición, Cordero se refirió a la extensión de los convenios colectivos, reconociendo que tienen una «duración muy extensa». Aunque la legislación actual da supremacía al convenio de actividad sobre el de empresa, el secretario sugirió que ambos enfoques son «administrables» y pueden ser parte de la discusión.

Los puntos más importantes de la reforma laboral

La futura modernización laboral, que se debatirá en el Consejo de Mayo, se centrará en los siguientes ejes:

Incremento Salarial Dinámico: Se buscará incorporar un enfoque «novedoso» en las negociaciones colectivas que vincule la eficiencia y eficacia del trabajador a su remuneración. Esto permitiría remuneraciones acordes a la productividad , superando el esquema donde «si se fija el máximo para todos, solo se genera desempleo».

Se buscará incorporar un enfoque «novedoso» en las negociaciones colectivas que vincule la eficiencia y eficacia del trabajador a su remuneración. Esto permitiría , superando el esquema donde «si se fija el máximo para todos, solo se genera desempleo». Prioridad del Aporte Individual: Se propone modificar modelos que no incentivan a quienes buscan progresar. El secretario planteó que «el sistema cien por ciento solidario no incentiva el desarrollo de los trabajadores que quieren y pueden superarse».

Se propone modificar modelos que no incentivan a quienes buscan progresar. El secretario planteó que «el sistema cien por ciento solidario no incentiva el desarrollo de los trabajadores que quieren y pueden superarse». Revisión Sindical: Se revisarán ciertos esquemas sindicales que resultan «compulsivos» o inapropiados, priorizando el trabajo con los gremios que buscan mejorar las condiciones laborales.

Se revisarán ciertos esquemas sindicales que resultan «compulsivos» o inapropiados, priorizando el trabajo con los gremios que buscan mejorar las condiciones laborales. Seguridad Jurídica: Se buscará fortalecer la justicia laboral y la seguridad jurídica para combatir la informalidad y el desempleo.

Coloquio IDEA: Cordero celebró el aumento del trabajo autónomo

Cordero reafirmó la importancia del diálogo permanente con los sindicatos y empresarios en el marco del Consejo de Mayo para la modernización laboral. También se refirió a la necesidad de formalización laboral y la dinamización del empleo a través de la transformación de los planes sociales.

Puso como ejemplo el plan Potenciar Trabajo, que mantenía a 1.300.000 personas «completamente fuera del mundo laboral» porque si accedían a un empleo, perdían el beneficio. «El trabajo es dignidad», enfatizó.

Consultado sobre el futuro del sector, el secretario valoró positivamente el trabajo independiente y el crecimiento de autónomos y monotributistas, llamando a «festejar» su desarrollo.

Finalmente, utilizó una metáfora futbolística para describir el rol de cada actor en la economía: situó al presidente de la Nación como el Arquero que «está bajo los tres palos deteniendo todos los intentos» de agresión, a las pymes y empresas en el mediocampo, pero dejó la delantera a los empresarios: «Solo tenemos que jugar este partido y buscar todos los goles que Argentina merece como país”.