Sturzenegger a los empresarios de IDEA: «El Estado les da la libertad de elaborar los contratos y no hacen nada»

Frente a los más de 1.000 empresarios reunidos en Mar del Plata y en la tercera jornada de un Coloquio de IDEA atravesado por el pedido de mayor competitividad y por la coyuntura política y económica a una semana de las elecciones, el ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el último de los representantes del Poder Ejecutivo en brindar su perspectiva.

El ministro fue parte del comité ejecutivo de IDEA durante varios años y se presentó frente a los empresarios como uno más de ellos. «Vengo a rendir cuentas» fue su primer expresión. «El año pasado estuve acá y les pedí que me enviaran propuestas de desregulación. Recibí 210 propuestas y mi exposición hoy es contarles que hicimos con esos pedidos», anunció.

«Javier Milei ha puesto sobre la mesa dos principios centrales. Uno es del del equilibrio fiscal, que es lo que va a garantizar una estabilidad macroeconómica de país normal y otro es el respeto a los derechos de propiedad. Si Argentina logra consolidar su estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y respetar los derechos de propiedad, cosas increíbles van a pasar. Entre ellas consolidar el polo energético argentino», afirmó Sturzenegger al inicio de su exposición.

Para trazar el escenario futuro y en tono cómplice con el lema «Juega Argentina» del 61º Coloquio de IDEA, el ministro habló de dos mundiales que Argentina va a jugar en los cuales tiene altas chances de obtener buenos resultados. Toda la exposición del funcionario giró en torno a que Argentina no es un país «normal», y a la posibilidad de que «se convierta en un país normal».

«El primer mundial que tenemos por delante es el de conectar la energía con el mundo. Argentina se va a convertir en el país con la energía más barata del mundo» afirmó Sturzenegger. «Ustedes saben que el gas es bastante más difícil de transportar que el petróleo. El millón de BTU sale US$ 2,5 en Vaca Muerta pero puesto en Alemania vale US$ 8. Si Argentina se convierte en un país normal, cuál es la razón para que el alemán que produce a 8 no decida venir a producir a Vaca Muerta donde sale 2», aventuró.

El segundo mundial del que habló Sturzenegger es el de las inversiones mineras. «El segundo círculo virtuoso es el de la minería y el transporte. Si Argentina se convierte en un país normal, van a venir las inversiones mineras» aseguró.

«Chile exporta US$ 50.000 millones de productos mineros y Argentina exporta US$ 4.000 millones», afirmó y a continuación el ministro hizo una comparación cargada de sarcasmo. «Hipótesis uno, cuando Dios hizo Los Andes dijo ‘acá está el límite’ y puso todo el oro y el cobre de un solo lado. Hipótesis dos, somos unos pelotudos. Creo que la hipótesis dos es la que va y estamos dejando de ser pelotudos», arengó entre las risas cómplices de los empresarios.

«El problema es que vienen los empresarios mineros y dicen ‘no puedo desarrollar esta actividad sin medios de transporte’. Oh casualidad, estamos licitando el Belgrano Cargas» relató Sturzenegger. Dentro de un año vamos a estar hablando acá del desarrollo de la red ferroviaria. Adelantó además que el desarrollo ferroviario contemplará la necesidad logística de la provincia de Neuquén en torno a Vaca Muerta.

A continuación el ministro se refirió a su agenda de trabajo: desregular el Estado nacional. Al respecto valoró por ejemplo el desmantelamiento de SADAIC que regulaba los derechos de propiedad intelectual de las obras musicales o la eliminación del requisito que obligaba a quien hace un cambio de chasis de un camión, a realizar una verificación en la Asociación de Ingenieros de Transporte Argentino (AITA).

En la misma línea, resaltó la eliminación de la normativa que impedía la provisión de servicios de internet satelital, lo que le abrió las puertas a empresas como la de Elon Musk. «El caso de Starlink es el caso más paradigmático de lo que es la presidencia de Javier Milei. Argentina es un país extenso, no tiene sentido tender fibra óptica y es obvio que la forma más eficiente de proveer internet es de forma satelital», aseguró. «Sin que el Estado ponga un peso, tenemos internet en todo el país. Es como que teníamos el mejor jugador en el equipo y lo teníamos encerrado en el baño del vestuario» afirmó Sturzenegger.

Como uno mas. Sturzenegger fue por varios años miembro del comité ejecutivo de IDEA.

Durante el resto de la charla, el ministro de refirió a cuatro grandes temas sobre los que se enfocó la desregulación: registro publico de comercio, temas de aduana, temas de transporte y temas laborales. En un breve repaso por cada eje, Sturzenegger detalló diferentes normativas que entorpecían burocráticamente el desarrollo de la actividad productiva.

En relación a los temas aduaneros, refirió por ejemplo a la posibilidad de crear depósitos fiscales que trabajan de forma directa con Ezeiza, o el Régimen de Operador Confiable, que establece la posibilidad de despachar la mercadería desde la propia planta o la planta de un tercero, sin necesidad de esperar al verificador de aduana.

Respecto al transporte, refirió entre otros temas a la eliminación de las restricciones al tránsito de vehículos bitrenes. «Se liberó el transito de bitrenes en todo el país y en los lugares por los que el vehículo no puede pasar, no pasa» aseguró.

Pero el tramo más sustancial de la exposición, llegó al momento de referir a las regulaciones laborales. Respecto a la reforma laboral, el ministro trazó tres grandes ejes. Uno de ellos es la alta carga impositiva. «Veo mucha atención sobre las retenciones y poco énfasis en el costo impositivo del trabajo en un país que hace 10 años no crea empleo», les reclamó a los empresarios.

En segundo lugar refirió a los «peajes» que establecen las convenciones colectivas de trabajo, las cuales incrementan en costo laboral, y señaló que ese es uno de los puntos que debe abordar la reforma que está por venir, permitiendo que las convenciones colectivas atiendan las particularidades de productividad de cada región del país.

«El gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. Bueno, muchachos, no será tan grave ese problema, digo, porque si no, no se entiende». El reclamo de Sturzenegger a los empresarios reunidos en IDEA.

En tercer lugar habló de la implementación de los sistemas de cese laboral estructurados junto a la Secretaría de Trabajo de la Nación, y a la posibilidad que se estructuró en el DNU 70/23 de que las empresas negocien de forma voluntaria las condiciones de contratación con sus empleados.

«Tiene que ser win-win, porque los acuerdos deben ser beneficiosos para ambas partes y voluntarios. No voy a pedir que levante la mano quien hizo algo, porque se que nadie hizo nada», les expresó a los empresarios presentes. «El gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. Bueno, muchachos, no será tan grave ese problema, digo, porque si no, no se entiende», reclamó Sturzenegger.

Al cierre de su exposición, el ministro expresó: «Hay una frase que dice ‘no son las montañas que tienen por delante las que te cansan, sino las piedras que llevas en tu zapato’. Entonces nuestra tarea ha sido la de sacar piedras. Hemos tratado de sacar todas las piedras que podemos«.