Comienza el tractorazo en reclamo de soluciones a la crisis que atraviesa la fruticultura

Los tractores se agruparán en Allen.

La Asociación de Productores del Alto Valle iniciarán a partir de la 10 de la mañana un tractorazo para visibilizar la crítica situación por la que atraviesan los productores.

Las maquinarias se reunirán en Allen y de allí partirán por la ruta 22 hasta la rotonda del puente que une las ciudades de Cipolletti con Neuquén. Anticiparon que no cortarán la ruta.

“Esperamos unos 100 tractores en la marcha. Hay mucha expectativa, por que la verdad la estamos pasando muy mal”, confió ayer Horacio Pierdominici, uno de los dirigentes de la Asociación de Productores del Alto Valle.

El reclamo es un mensaje para los gobiernos provincial y nacional, “que miran para otro lado mientras los productores están desesperados por que muchos no tienen ni para poder sobrevivir”, confió Pierdominici. Aseguró que los daños por heladas y granizo afectaron a más del 50% de la producción de la región y que la pera en este momento no tiene salida comercial.

Desde la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén no adhirieron al reclamo. “Estamos trabajando codo a codo con la Nación para liberar un paquete de ayuda al sector productor y creo que un reclamo de este tipo lo único que hacer es entorpecer estas negociaciones”, detalló el productor Daniel Pérez de la Cámara de Roca y vicepresidente de la Federación en conversación con Río Negro.

Pérez aclaro que están avanzadas las conversaciones con el ministro de Agricultura Julián Álvarez por un fondo de dinero que va a servir a los productores para iniciar la poda.

Por su parte el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, no descartó poder reunirse con la Asociación para recibir sus reclamos y trabajar sobre esas demandas. “Hasta el día de hoy (por ayer) no he recibido ningún pedido para reunirme con ellos. La secretaría está abierta para todos”, destacó el funcionario. Remarcó que la Provincia está trabajando para dar solución a los problemas del sector. “Tras la helada, en solo una semana declaramos la Emergencia, prorrogamos el pago del PAR de agroquímicos y pueden entrar en el de este año, diferimos los impuestos rurales en Rentas, y conseguimos un fondo de 300 millones de pesos en Repro que muchos productores y empresas ya tomaron”, señaló Fernández.

Desde la Asociación de Productores del Alto Valle se mostraron firmes en su reclamos destacando las tendencias de los últimos años en donde se observa que cada vez quedan menos productores en el sistema.