Cómo afecta la ciclogénesis en el agro: qué advirtió la Bolsa de Comercio de Rosario sobre el maíz y el trigo

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) compartió un informe en la advierte sobre los efectos de la tormenta de Santa Rosa en el agro. Según el texto, una ciclogénesis podría generar pérdidas en el sector núcleo de la región pampeana, en un año en la que se esperan más de U$S 10.000 millones en exportaciones de maíz y trigo.

La BCR indicó que podrían caer entre 90 y 130 milímetros sobre el norte y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, indicaron que el fenómeno también afectará a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Pampa.

Sin embargo, la región núcleo (PBA) concentra la preocupación del sector, ya que los suelos no tienen una capacidad de absorción óptima y allí se concentra parte sustancial de la producción de trigo y la próxima siembra de maíz.

Según precisó Ámbito Financiero, estos cultivos son decisivos para el flujo de dólares para fines de 2025 y comienzos de 2026.

Qué se sabe del estado del maíz y el trigo

El 85% de los lotes de trigo en la región núcleo se encuentran en excelente estado y el 15% restante en buen estado.

Si bien las expectativas de una campaña récord habían incrementado tras años de sequía, advirtieron que “con apenas 20 mm adicionales, la situación puede empeorar”, según alertaron ingenieros de Carlos Pellegrini a la BCR.

En otra parte como María Susana recibió testimonios que anticipaban que la saturación compromete la primera semana de siembra de maíz de septiembre.

“Los trigos están divinos, pero si todas las semanas tenemos lluvias abundantes, vamos a estar muy complicados”, dijeron en Aldao.

Por otra parte, advirtieron que el exceso hídrico dispara el riesgo sanitario dado a que en Bigand detectaron mancha amarilla y en Entre Ríos temen por el Fusarium, dos enfermedades que pueden acotar el rendimiento y la calidad comercial.

Desde el medio nacional informaron que una caída de apenas tres quintales por hectárea de la región núcleo significaría una pérdida de más de U$S 200 millones en exportaciones de trigo.

Las dos caras del mapa hídrico en el agro

En el oeste de la región núcleo, los productores festejan la posibilidad de volver a un esquema productivo «normal» dado a que los acumulados anuales son menores a 700 mm.

Por otra parte, en el este los lotes no soportan más el agua y con 20 mm de más ya corren riesgos de pérdidas.

En este sentido, las lluvias de Santa Rosa podrían generar grandes daños si se convierten en un evento extremo, dado a que alterarían el flujo de exportaciones y retrasarían liquidaciones, generando un bache en el ingreso de divisas.