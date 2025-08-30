En medio de la ciclogénesis de Santa Rosa, qué pasa en Neuquén y Río Negro este domingo: ¿Sigue la nieve?

Este sábado 30 de agosto revivió el mito de la tormenta de Santa Rosa con un escenario meteorológico adverso en el centro del país. Estas condiciones climáticas se deben a una nueva ciclogénesis afectará el centro del país con tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes. Qué sucede este domingo en Neuquén y Río Negro tras la lluvia y la nieve.

Este sábado el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por nevadas, viento, lluvias y tormentas, lo cual -según precisó Meteored- marca el impacto de la ciclogénesis (lluvia y viento), que afecta en primera instancia al centro oeste del país.

En este sentido, en el cierre del periodo invernal en el mes de agosto estuvo marcado por nevadas fuertes en el noroeste de Neuquén, acumulando hasta 60 centímetros, y con lluvias persistentes en el Alto Valle.

Las provincias bajo alerta este domingo Foto: SMN.

Sábado lluvioso en el Alto Valle: qué dice el pronóstico para este domingo

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronosticó para este domingo 31 de agosto en Neuquén capital y alrededores una jornada con el cielo cubierto, pero sin probabilidad de precipitaciones.

A su vez, marcaron que durante el día habrá una máxima de 11°C, acompañado por una brisa desde el sudoeste a casi 20 km/h, y por la noche la temperatura caerá a los 3°C, acompañado por ráfagas de más de 60 km/h desde el oeste.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores pronosticaron una máxima de 11°C durante el día, con viento desde el sudoeste a casi 20 km/h, y un cielo nublado por completo.

Por la noche la mínima será de 2°C, y el viento oscilará desde el oeste con ráfagas de casi 40 km/h.

Fuente: AIC.

¿Sigue la nieve este domingo en la cordillera?, qué dice el pronóstico

Para este domingo el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alerta meteorológica por nevadas ni en Neuquén, ni Río Negro.

En Bariloche AIC pronosticó un día mayormente nublado, con una máxima de 11°C, y una leve brisa desde el sudoeste.

Por la noche la temperatura caerá a 5°C, y el viento oscilará desde el oeste con ráfagas de casi 40 km/h.

Por su parte, en San Martín de los Andes pronosticaron una jornada nublada y una máxima de 9°C, con una leve brisa desde el sudeste.

Por la noche la mínima será de 2°C, y el viento cambiará de dirección hacia el oeste con ráfagas que superarán los 20 km/h.

Por las nevadas de este sábado Vialidad Nacional informó que el paso Pino Hachado cerraría por toda la jornada por las nevadas.

Para este domingo, AIC no pronosticó nevadas en Las Lajas (la localidad más cercana), y las heladas afectarían recién en horas de la noche, por lo que se genera expectativa para una reapertura del paso con Chile este domingo.

Foto: AIC.

Qué pasa en la costa rionegrina este domingo

Por último, en la capital de Río Negro, Viedma, AIC pronosticó una jornada inestable con posibles lluvias y una máxima de 13°C, con una leve brisa desde el sur.

Por la noche anticiparon «lluvias débiles y dispersas y una mínima de 3°C, acompañado por viento desde el sudoeste.