El experto en ganadería Darío Colombatto dará una charla gratuita en Roca: cómo inscribirse

El próximo jueves 11 de septiembre a las 20, en General Roca (Río Negro), el Dr. Darío Colombatto ofrecerá una charla titulada «Las Claves de la Nueva Ganadería». El evento estará dirigido a productores, técnicos y público en general.

Colombatto es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y PhD en Producción Animal (Universidad de Reading, Inglaterra). Ocupa el cargo de profesor titular en la Facultad de Agronomía UBA y es investigador adjunto en Conicet.

Tiene una larga y sólida trayectoria como consultor internacional en ganadería de carne, y es conocedor de la actividad en la Norpatagonia. Colombatto es también productor agropecuario en Entre Ríos y oeste de Buenos Aires.

jueves 11 de septiembre a las 20. Link de inscripción: https://forms.gle/wSoJCz5i1HWfsMsi8

Darío Colombatto: «La recría empieza en el feto»

Darío Colombatto dialogó con Río Negro Rural, y analizó el potencial ganadero de Río Negro y enumeró las que considera que son oportunidades de mejora. Además, compartió su particular visión de la recría: «Empieza en el feto».

PREGUNTA: Para vos la recría empieza en el feto…

RESPUESTA: Sí. A mí me habían dicho que arrancaba en el destete, pero en realidad está afectada por cuestiones que vienen desde que el ternerito está dentro de la panza de la mamá. Por ejemplo, si en la Norpatagonia que aún es libre de aftosa sin vacunación, quisieran lograr nivel alto de marmoreo para exportar en el futuro carne a Corea del Sur o a Japón, la forma más eficiente de hacerlo es trabajar en el último tercio de gestación y en los primeros ocho meses de vida. La aparición de los adipocitos comienza en el sexto mes de gestación y finaliza en el octavo mes de vida; o sea, tenés más o menos 11 meses. Si les das poco de comer, primero a las vacas y después a las vacas con sus terneritos al lado, no vas a cubrir el potencial genético que tenías. Si vos te ocupás de ese animalito recién cuando tiene un año y después lo tenés dos años en el feedlot porque querés un alto nivel de marmoreo, es tarde, estás jugado. Hay que tratar, por todos los medios, de tener control del estado corporal de la vaca.

P: ¿Cómo ves la cría en secano en la Norpatagonia?

R: En las zonas donde llueve poco hay un tema con la nutrición de la vaca en algunos momentos del año. Mientras llueve y hay pasto, la vaca recupera estado, pero luego en la etapa seca, sobre todo cuando no hay manejo de apotreramientos, la vaca se encuentra con pastos que no le gustan y encima están muy secos. Entonces ahí es donde perdemos estado corporal, que básicamente es qué reserva de grasa tiene la vaca. Del 1 al 9, lo ideal es un estado corporal de 5: que nunca te muestre la costilla, pero que tampoco esté muy gorda. En los campos de secano de la Norpatagonia, con algunos ajustes de apotreramiento y algunos agregados nutricionales en la época seca que permitan mejorarle la digestión de los pastos secos a esas vacas, podemos hacer un ternero muy interesante porque es una zona muy sana en lo referente a parásitos y otras enfermedades.

P: ¿Cómo se manejan esos agregados nutricionales?

R: Si tenés un poco de alfalfa en un valle regado, podrías hacer que la vaca recupere estado por un tiempo ahí, o bien que reciba productos de la alfalfa (por ejemplo, rollos) como suplementación, para que mejore la digestión de los pastos más complicados. Puede ser eso, o bien un alimento en polvo que tenga proteína. Lo primero que necesita esa vaca o el ternerito, si estuviera, para digerir esos pastos de mala calidad es proteína, que le falta a ese pasto. Sin proteína, los microbios del rumen no se pueden reproducir ni degradar mejor ese pasto. Esos agregados se ponen en unos pequeños comederos, que las vacas buscan naturalmente porque se hace alguna formulación que sea atractiva para ellas. Es poca cantidad, quizás 200 gramos por día.

P: ¿Qué pautas sugerís para su distribución en campos tan extensos?

R: Se deberían colocar cerca de los lugares donde socializan los animales, donde pasan tiempo. La vaca puede caminar siete u ocho kilómetros por día buscando alimento, pero siempre va a volver al agua. Como no llueve mucho, menos en la época seca, no se van a formar lagunitas. Lo que sugiero es tener una de esas bateas cada 40 o 50 vacas, y así te asegurás que todas tengan acceso a ese alimento. No es fácil, pero semanalmente o cada dos semanas tenés que recorrer y rellenar esas bateas. No sirve si vos les das durante cinco días, y después por 10 días no les das, no vas a obtener el efecto biológico deseado. Al ser campos muy extensos hay que pensar la mejor forma de aplicarlo. Si tenés separados en dos o tres rodeos, usá uno solo de prueba, y fíjate cómo ves la bosta, cómo ves el ganado. Y hay que concentrarse siempre en las categorías más jóvenes, porque son las que más tiempo tienen por delante con vos y las que más eficientemente van a utilizar el alimento.

P: ¿Qué pauta de manejo recomendás para todos los feedloteros?

R: Préstenle mucha atención a la recepción y adaptación. Son los primeros 15 días de estadía del animalito, que en la recría tiene estrés afectivo, porque lo acaban de sacar de su mamá, estrés de transporte, lo inyectás, le presentás amigos nuevos que él no conoce y, encima, lo dejás con un silito de chapa con comida que nunca probó. A los dos primeros días de llegada yo llamo recepción porque es una adaptación social. Hay que adaptar el rumen a la nueva dieta, pero no hay rumen que se adapte si el animal no come. Así que tengo que recibirlo y ofrecerle algo que el animal conoce o cuyo instinto le dice “esto se puede comer y no me va a matar”. Río Negro tiene el alimento más perfecto hecho por la naturaleza para recibir animales que es la alfalfa. El heno de alfalfa y el rollo de alfalfa que yo he visto en los valles de Río Negro no lo he visto en ningún lugar, su calidad es excepcional. Si yo recibo esos animales dos días con rollos de alfalfa, una o dos pencas por animal y por día, se hidratan y levantan las defensas comiendo. La alfalfa es tan perfecta, lo tiene todo. Después de esos dos días empieza ese proceso que nos enseñan: el paso en 15 días de una dieta de pasto a una dieta de grano. Con los animales enseñados a comer, lo vamos a poder hacer tranquilamente. Esos primeros 15 días son clave. El feedlot es una carrera de 100 metros: si tropezás en el arranque, no tenés chance. No es una maratón.