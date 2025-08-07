Cotizaciones del dólar en Neuquén y Río Negro: qué esperar hoy 7 de agosto 2025

Este jueves 7 de agosto 2025, el mercado cambiario abre su actividad con una tendencia a la baja consolidada ayer, tras la definición del gobierno de Javier Milei de subir las tasas de plazo fijo. A continuación, repasamos cómo abre el dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros: a cuánto cotizan hoy.

Es importante tener en cuenta que, tras más de cinco años, se levantaron las restricciones para comprar dólares desde abril pasado y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

En agosto 2025, el dólar tiene un piso de $961 y un techo de $1.457: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Luego de la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: Jueves 7 de agosto 2025

El dólar en Banco Nación inicia su actividad hoy, jueves 7 de agosto 2025, con el dólar a $1.295 para la compra y $1.345 para la venta, con una tendencia a la baja inicial.

Cabe tener en cuenta que en agosto 2025, el dólar Banco Nación acumula un alza de $165 (+13,6%). Esto lleva al dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) a $1.794, por encima de todas las demás cotizaciones.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren sus operaciones el dólar este jueves 7 de agosto 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1310 1340 Banco Nación 1295 1345 Banco ICBC 1295 1347 Banco BBVA 1320 1360 Banco Supervielle 1312 1352 Banco Ciudad de Bs As 1300 1350 Banco Patagonia 1310 1360 Banco Santander 1315 1355 Banco Galicia Más 1310 1350 Banco Credicoop 1310 1360 Banco Macro 1309 1349 Banco Piano 1305 1360 Banco BPN 1290 1360

En tanto en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar arranca su actividad en $1.290 para la compra y $1.360 para la venta, manteniéndose estable esta semana.

Cabe recordar que para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100. Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: Jueves 7 de agosto 2025

El dólar blue abre su actividad este jueves 7 de agosto 2025 con estas cotizaciones:

Para la compra: $1.300

Para la venta: $1.320

Por su parte, los dólares financieros operan hoy en estos valores: