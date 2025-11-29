Cómo funcionan los descuentos, puntos y promociones de Shein: la guía completa para aprovechar cada beneficio

La experiencia de compra en Shein se sostiene sobre un sistema cada vez más complejo de promociones, cupones y puntos que, combinados, pueden reducir de manera significativa el precio final. Desde descuentos para usuarios nuevos hasta beneficios por actividad en la app, la plataforma ofrece múltiples mecanismos para abaratar el carrito.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, un usuario que se registra por primera vez puede acceder a un 45% de descuento de bienvenida, obtener un 20% adicional en su primer envío —que además suele ser gratuito— y comenzar a sumar puntos desde el primer momento.

Cómo ganar puntos en Shein

Shein otorga puntos que luego pueden utilizarse como dinero para abonar parte de una compra. Estas son las principales formas de conseguirlos:

1. Confirmar la inscripción

Verificar el email desde el perfil otorga 100 puntos.

2. Comprar y ahorrar

Se gana 1 punto por cada dólar gastado .

. Para que los puntos se acrediten, es necesario confirmar la entrega después de recibir el pedido.

3. Actividad en la cuenta

Conectarse, participar de eventos, minijuegos o acciones promocionales también permite sumar puntos.

Cómo funcionan los puntos Shein

100 puntos = USD 1, y pueden aplicarse para cubrir hasta el 30% del total del pedido, sin incluir envío, tasas o seguros.

Cada web regional de Shein maneja un saldo independiente , visible en la sección “Puntos” de la cuenta.

, visible en la sección “Puntos” de la cuenta. Los puntos tienen distintas fechas de vencimiento , que pueden ir desde 7 días hasta 3 meses , dependiendo de la categoría del beneficio.

, que pueden ir desde , dependiendo de la categoría del beneficio. Una vez vencidos, los puntos se eliminan automáticamente .

. Existe un límite diario de puntos que cada usuario puede recibir: aunque se sigan realizando actividades, no se acreditarán más puntos una vez alcanzado ese tope.

Los puntos también pueden utilizarse para obtener cupones especiales, beneficios en eventos o más oportunidades en juegos promocionales.

Cómo aplicar descuentos y cupones en el carrito

Antes de pagar, es fundamental revisar:

Tallas, colores y cantidades de cada producto.

Aplicar cupones, puntos o descuentos disponibles.

disponibles. Confirmar correctamente la dirección de envío (calle, número y código postal) para evitar demoras o devoluciones.

Seguimiento del pedido

Una vez realizada la compra:

Shein envía un email de confirmación .

. Desde “ Mis pedidos ” se puede ver el estado y el código de seguimiento .

” se puede ver el estado y el . Con ese código es posible rastrear el paquete desde la web del correo o del courier asignado.

Ante demoras o problemas, se puede contactar al soporte de Shein desde la app o la web oficial.

Shein: expansión global y polémicas

Fundada en 2012 en Nanjing, China, Shein opera en más de 150 países, emplea a cerca de 10.000 personas y se posiciona como un minorista global de moda accesible, con fuerte presencia en redes sociales y estrategias basadas en mobile.

Sin embargo, la marca arrastra denuncias por la calidad de algunos productos, cuestionamientos sobre su impacto ambiental y críticas por condiciones laborales precarias en la cadena de producción.