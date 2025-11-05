Escándalo en Shein: investigan a la gigante china por vender muñecas sexuales con aspecto infantil

La gigante china de la moda rápida, Shein, se encuentra nuevamente en el centro de una grave polémica: la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil a través de su plataforma de internet. El escándalo ha provocado la apertura de una investigación por parte de las autoridades francesas.

El caso no solo afecta a Shein; otras plataformas de comercio electrónico como AliExpress, Temu y Wish también están siendo investigadas por las autoridades francesas, acusadas además de permitir el acceso de menores a contenidos pornográficos.

En respuesta, Shein aseguró que ya ha retirado los productos implicados, prohibió permanentemente la venta de muñecas sexuales y suspendió por completo su categoría de artículos para adultos. La compañía también ofreció entregar los nombres de los compradores si se le solicitan.

Un nuevo golpe a la imagen de Shein

Este nuevo escándalo se suma a las crecientes críticas que enfrenta la empresa por su modelo de negocio, basado en una producción ultrarrápida en China y precios bajos para mercados como Estados Unidos y Europa.

Investigación en la Unión Europea

Shein ya está bajo investigación en la Unión Europea (UE) por supuestas prácticas engañosas. La Comisión Europea (CE) y la organización de consumidores BEUC denunciaron a la empresa por el uso de «patrones oscuros» en su web, como falsos descuentos, tácticas de presión para forzar compras y etiquetas engañosas, que inducen al sobreconsumo.

Impacto ambiental y laboral

El modelo de «moda rápida» de Shein ha generado alertas por su elevado impacto ambiental, debido al aumento de residuos textiles. Además, grupos de derechos humanos han expresado preocupación por el posible uso de algodón de la región china de Xinjiang, objeto de denuncias por trabajo forzoso, aunque la compañía niega estas acusaciones.

Presión financiera

La empresa, que llegó a ser valorada en 100.000 millones de dólares hace tres años, enfrenta ahora una fuerte competencia de rivales como Temu. Según medios internacionales, Shein estaría estudiando devolver su sede central de Singapur a China para facilitar una eventual salida a bolsa en Hong Kong, tras fracasar en sus intentos en Nueva York y Londres.