Cómo reaccionaron los mercados al canje de bonos para organismos públicos: dólar y jubilaciones

El dólar blue bajó a $391 en la punta vendedora, mientras las cotizaciones financieras también operaron con caídas, luego que el Ministerio de Economía obligara a los organismos públicos a pesificar sus bonos en dólares. Por otra parte, los títulos de deuda y las acciones en la bolsa porteña y Wall Street cayeron con fuerza, en una reacción negativa a las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para contener la brecha cambiaria .

Después de haberlo presentado a los principales actores del mercado, el Gobierno oficializó anoche la decisión de que los bonos en dólares en manos de los organismos públicos pasen a pesos. Lo hizo mediante el decreto de Necesidad y Urgencia 163/2023. Dispone que : “Los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las letras denominadas en dólares estadounidenses emitidas en el marco de los Decretos Nros. 622 del 17 de septiembre de 2021, 576 del 4 de septiembre de 2022 y 787 del 27 de noviembre de 2022 serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en conjunto, por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas dependientes del Ministerio de Economía”.

El DNU lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todo el Gabinete. Enumera una larga lista de decretos y resoluciones que respaldan lo que finalmente se decidió: el canje obligatorio por títulos en pesos de los bonos en dólares. Señala que “la urgencia en la adopción de esta medida hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.

La medida generó argumentos a favor y en contra de las medidas en economistas , banqueros y dirigentes políticos. Quienes tienen una mirada positiva, consideran que apunta a ordenar el mercado cambiario y el financiamiento del Tesoro. Sin embargo, otros le critican que no resuelve los problemas de fondo: la escasez de reservas y la dificultad para lograr el ingreso de dólares a la economía.

Todos coinciden en que se trata de medidas de emergencia del Gobierno ante un panorama financiero cada vez más complejo, por la escasez de dólares producto de la sequía, que mermará las exportaciones del agro, y las dificultades para lograr financiamiento.

Tras romper un nuevo récord nominal histórico en la rueda anterior, el dólar paralelo cerró en $387 para la compra y $391 para la compra. En una rueda con mucha volatilidad, la moneda marginal llegó a bajar hasta los $390, para recuperarse en el cierre, y la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en el 90,3%. El dólar contado con liquidación, operado con el bono Global 2030, cotizó a la baja en torno a los $398, y el spread con el tipo de cambio mayorista se ubica en el 93,1%. El MEP o dólar bolsa, también operado con el bono Global 2030, cayó hasta los $384,23 y la brecha con el oficial se ubica en el 87%.

Sigue la pérdida de reservas en el Banco Central

El BCRA terminó su participación con ventas por US$ 140 millones. En marzo, la autoridad monetaria suma ventas por US$ 1.371 millones, y en el año acumula US$ 2.431 millones de ventas netas en el mercado.

En Wall Street, los bonos en dólares se derrumbaron, con caídas encabezadas por el Global 2041 (6,9%), el Global 2041 (6,7%) y el Bonar 2038 (6,1%). Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cerraron con mayoría de bajas, liderados por Cresud (5,3%) y Grupo Supervielle (4,4%). El riesgo país elaborado por el Banco JP Morgan escaló 5% a 2.459 puntos básicos, el valor máximo en los últimos cuatro meses.

Analistas, oficialistas y opositores se cruzaron por las medidas

La medida del gobierno tuvo dispares lecturas en banqueros, economistas y políticos.

Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos señaló “Perjudica a diversos organismos del Estado por la pesificación de sus activos. Es más de lo mismo: medidas de corto plazo para evitar correcciones de fondo. Puede ser riesgoso si el mercado lo lee como un manotazo de ahogado”.

Para el economista Sebastián Menescaldi, director de Eco Go “la medida está armada para darle profundidad al mercado financiero y agregarle oferta e intentar reducir la volatilidad para intentar controlar la brecha y la inflación”.

La consultora 1816, destacó que “con caída de la recaudación y con un mercado que rechaza bonos a 2024/2025, el Gobierno está buscando alternativas para financiarse, para evitar monetizar todo el déficit (emitir) y espiralizar la inflación” .

Por su parte, Martín Tetaz, economista y diputado: “Digámoslo en criollo, las medidas de Massa son por pánico a la híper; quieren darle liquidez al CCL para evitar que una corrida de depósitos explote la brecha, en el contexto de una sequía que le restará US$20.000 millones a la economía”.

El extitular de la ANSeS Diego Bossio “Dicen que es para estabilizar la economía, pero están jugando a la ruleta con los ahorros de los trabajadores y futuros jubilados argentinos”.

Fernando Marull, director de la Consultora FMyA: el Gobierno “implementa la medida con el objetivo de hacerse de pesos. Vende 4.000 millones de dólares y se hace 1,4 billones de pesos. Son los pesos para cerrar el programa financiero” en los próximos 6 meses. “Así la administración llega a las elecciones PASO cómodo. La pregunta que queda es saber quién compra los bonos o aparece el Banco Central, que es el que hasta ahora emite para pagar la deuda del Tesoro”, cerró

A tasas altas, suman $50 millones del sector privado para financiar el gasto

El Tesoro enfrentaba vencimientos por $ 367 mil millones de deuda del Tesoro Nacional, y recibió ofertas por $664 mil millones, un 81% más de los compromisos a vencer. No obstante, según informó el secretario de Finanzas Eduardo Setti vía Twitter, se aceptaron $416.500 millones, consiguiendo financiamiento neto por $49.500 millones.

En lo que va del año, el Tesoro alcanzó un financiamiento neto positivo de $452.013 millones, de acuerdo a lo informado por el ministerio Economía.

“Del total del financiamiento obtenido, el 43% estuvo compuesto por instrumentos indexados por CER, el 32% a tasa fija, el 22% a tasa dual y, el 3% restante, ajustados al tipo de cambio oficial. Asimismo, el 74% correspondió a instrumentos con vencimiento en 2023, mientras que el 26% restante, tiene vencimiento en 2024”, indicaron desde el Palacio de Hacienda en un comunicado.

De esta manera, y tras las medidas informadas en el transcurso del día y el resultado de la licitación, se busca traer calma al mercado y continuar financiando el déficit sin echar mano a los adelantos transitorios del Central, algo que hasta ahora no ocurrió este año y está limitado por el acuerdo con el FMI al 0,6% del PBI.

En esta licitación, el menú de instrumentos ofrecidos estuvo conformado por 7 títulos informaron. Se emitió una LELITE con vencimiento el 21 de abril de 2023, exclusiva para Fondos Comunes de Inversión, dos letras nuevas: una ajustable por CER (X18L3) con vencimiento el 18 de julio y una a descuento (S31L3) con vencimiento el 31 de julio de 2023. Se reabrió, además, una letra a descuento (S30J3) con vencimiento el 30 de junio y una letra ajustable por CER (X18S3) con vencimiento el 18 de septiembre de 2023. Estos instrumentos integran el Programa de Creadores de Mercado. Por último, hubo una reapertura de un bono en moneda dual (TDF24) con vencimiento el 28 de febrero de 2024, y de un bono vinculado al dólar (TV24D) con vencimiento el 30 de abril de 2024

“Hoy es un día importante y positivo. Además de presentar medidas que, entre otras cosas, nos permiten desendeudar a la Argentina en más de USD 4 mil millones de bonos ley extranjera, enfrentábamos la licitación en pesos más importante del trimestre.”, indicó Eduardo Setti vía twitter. “Vencían $ 367 mil millones de deuda del Tesoro Nacional, tuvimos ofertas por VNO 664 mil millones y aceptamos ofertas por $ 416.500 millones. Queremos agradecer a las instituciones del sistema financiero argentino y a los particulares que confiaron en nuestra propuesta.” cerró la comunicación.