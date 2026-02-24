Cómo se cotiza el peso chileno este 24 de febrero 2026: consejos para tu viaje

Viajar a Chile este verano 2026 requiere mucho más que un mapa; exige una hoja de ruta financiera para ganarle a la conversión de moneda. Este 24 de febrero, las cotizaciones en las casas de cambio locales y el comportamiento del dólar definen si conviene más cruzar con efectivo o apostar por el uso de plásticos en los comercios trasandinos.

En esta guía, te contamos los puntos clave para moverte con inteligencia en el país vecino y cómo aprovechar las brechas actuales para que tu viaje rinda al máximo.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 24 de febrero 2026?

Martes 24 de febrero 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,58 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $157.898 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 24 de enero de 2026?

Si planificás viajar a Chile este martes 24 de febrero2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial martes 24 de febrero2026:

$ 1340 para la compra

$1390 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 24 de febrero2026:

$1.330 para la compra .

. $1.400 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 24 de febrero de 2026?

A mediados de febrero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este martes 24 de enero 2026, según el último reporte: