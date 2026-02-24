Cómo se cotiza el peso chileno este 24 de febrero 2026: consejos para tu viaje
¿A cuánto cotiza el peso chileno hoy, martes 24 de enero 2026?. Repasá acá a cuánto opera. Repasá también el valor del dólar blue en la frontera, el precio del dólar oficial en Banco Nación y lo que necesitás saber sobre el uso de efectivo y tarjetas para optimizar tu presupuesto en Chile.
Viajar a Chile este verano 2026 requiere mucho más que un mapa; exige una hoja de ruta financiera para ganarle a la conversión de moneda. Este 24 de febrero, las cotizaciones en las casas de cambio locales y el comportamiento del dólar definen si conviene más cruzar con efectivo o apostar por el uso de plásticos en los comercios trasandinos.
En esta guía, te contamos los puntos clave para moverte con inteligencia en el país vecino y cómo aprovechar las brechas actuales para que tu viaje rinda al máximo.
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 24 de febrero 2026?
Martes 24 de febrero 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1,58 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $157.898 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 24 de enero de 2026?
Si planificás viajar a Chile este martes 24 de febrero2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial martes 24 de febrero2026:
- $1340 para la compra
- $1390 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 24 de febrero2026:
- $1.330 para la compra.
- $1.400 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 24 de febrero de 2026?
A mediados de febrero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.
Así se encuentran este martes 24 de enero 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Estado hoy
24/02/2026
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada despejada. Sectores con baches. Zonas con animales sueltos. Posible caída de rocas en el KM48.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.
