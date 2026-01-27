Guía para usar tu tarjeta de crédito en Chile sin riesgos y evitar fraudes

Cruzar la cordillera para disfrutar de las vacaciones o realizar un tour de compras en Chile requiere más que solo llevar el plástico en la billetera. En un contexto donde la tarjeta de crédito es la herramienta principal para financiar bienes y servicios en el exterior, la prevención se vuelve el activo más valioso.

No se trata solo de tener cupo disponible, sino de entender que cada transacción en Chile u otro país —desde un retiro de efectivo hasta el pago en un local afiliado— demanda protocolos de seguridad estrictos para evitar fraudes y cargos por intereses que pueden arruinar el presupuesto del viaje.

Compras seguras en Chile | El «ABC» de la seguridad: nunca pierdas de vista tu plástico

La regla de oro en los comercios chilenos es la presencialidad. Bajo ninguna circunstancia entregues tu tarjeta a terceros ni permitas que la trasladen a otro sector del local para procesar el pago. El control visual constante es la primera barrera contra la clonación.

Asimismo, la protección de tu PIN o clave secreta debe ser total: memorizala, evitá combinaciones obvias como fechas de nacimiento y, fundamentalmente, cambiala periódicamente. Recordá que el uso de códigos distintos para diferentes servicios es la mejor estrategia de diversificación de riesgo ante un eventual problema de seguridad.

Compras seguras en Chile | Cajeros automáticos en Chile: distancia y discreción

Al momento de extraer efectivo, la vigilancia debe extremarse. Es vital esperar el turno manteniendo una distancia prudente y desconfiar de cualquier «consejo» o ayuda de extraños que se acerquen mientras operás. Seguí únicamente las instrucciones que aparecen en pantalla y, al finalizar, contá tu dinero con discreción y asegurate de retirar el comprobante.

Guardar estos vouchers es fundamental, ya que son tu única prueba ante errores en los cargos que el emisor de la tarjeta dejará «a firme» tras un plazo determinado.

Compras seguras en Chile | Gestión inteligente: cuotas, intereses y el peligro del pago mínimo

Un uso responsable de la tarjeta en el exterior implica conocer las condiciones de tu cuenta antes de cruzar la frontera. Antes de comprar, verificá si el beneficio de las cuotas incluye recargos financieros o si el precio es realmente igual al de contado.

Para evitar que la deuda se vuelva impagable, la recomendación experta es cancelar el total facturado cada mes. Optar sistemáticamente por el pago mínimo en consumos realizados en Chile puede generar un efecto «bola de nieve», donde la deuda apenas disminuye debido a la acumulación de intereses. Además, antes de retirar efectivo por cajero, informate sobre las comisiones asociadas, ya que suelen ser considerablemente más altas que una compra directa.

Compras seguras en Chile: ¿Qué hacer ante un inconveniente financiero?

Si detectás un movimiento sospechoso o tenés un problema con un cobro, el primer paso es contactar de inmediato a la entidad financiera emisora de tu tarjeta. Tené siempre a mano la documentación que firmaste al recibir el plástico.

Si la respuesta de tu banco no es satisfactoria, recordá que tenés el respaldo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el organismo oficial ante el cual podés presentar un reclamo formal para proteger tus derechos como usuario de crédito.