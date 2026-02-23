Cotización del dólar oficial y su impacto en el mercado este lunes 23 de febrero 2026

En el inicio de la última semana completa de febrero 2026, el dólar oficial abre este lunes 23 con la mirada puesta en la sostenibilidad de la «pax» cambiaria que dominó la escena bursátil en las últimas jornadas. Según los registros iniciales del Banco Nación (BNA), la divisa se posiciona en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, reflejando un ajuste mínimo que acompaña la estrategia de microdevaluaciones controladas por el Banco Central.

Con un mercado que procesa la racha compradora de la autoridad monetaria —que ya acumula 34 ruedas consecutivas con saldo a favor—, la atención de los ahorristas se centra hoy en la brecha con el dólar tarjeta y en la estabilidad de los financieros, claves para definir el costo de los servicios y consumos de cara al cierre mensual.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 23 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este lunes 23 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1345 1395 Banco Nación 1345 1395 Banco ICBC 1365 1420 Banco BBVA 1340 1390 Banco Supervielle 1364 1404 Banco Ciudad de Bs As 1350 1410 Banco Patagonia 1360 1410 Banco Hipotecario 1350 1400 Banco Santander 1355 1405 Banco Credicoop 1360 1410 Banco Macro 1351 1400 Banco Piano 1365 1420 Banco BPN 1335 1405

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este lunes 23 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este lunes 23 de febrero 2026:

$1.335 para la compra .

. $1.405 para la venta.

El «efecto fin de mes» entra en juego: ¿podrá el Banco Central sostener su racha de febrero 2026?

A medida que febrero 2026 entra en su recta final, el Banco Central (BCRA) enfrenta el desafío de mantener su dominio en el mercado de cambios frente a la estacionalidad propia de los últimos días del mes. Históricamente, el cierre de febrero aumenta la demanda de divisas por parte de importadores y empresas que deben cumplir con compromisos externos, lo que podría testear la racha de 34 ruedas consecutivas de compras que la entidad ostenta hasta hoy.

Sin embargo, el escenario para este lunes se presenta favorable gracias a una liquidación de exportadores que se mantiene por encima de los promedios esperados para esta época del año. Esta afluencia de dólares permite que las reservas internacionales sigan en una senda de recuperación, dándole al Gobierno el margen necesario para sostener el crawling peg sin necesidad de acelerar las microdevaluaciones diarias.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 23 de febrero 2026

Lunes 23 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1410 1430

Dólar MEP y CCL: la brecha se mantiene bajo control en el inicio de la semana

En el mercado bursátil, los dólares financieros abren este lunes reflejando la misma calma que el oficial, consolidando una brecha cambiaria que sigue operando en mínimos históricos. El dólar MEP (o bolsa) se sitúa en torno a los:

$1.396,98

Así, se posiciona apenas por debajo de la venta oficial en el Banco Nación, lo que ratifica su vigencia como la vía de dolarización legal más competitiva para el pequeño ahorrista.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) inicia la jornada cerca de los:

$1.435,37

La estabilidad de esta cotización es seguida de cerca por las empresas, ya que la ausencia de volatilidad en el CCL permite una planificación de costos más clara para el mes de marzo 2026. Con una brecha que apenas supera el 3%, los financieros actúan hoy más como un espejo de la confianza del mercado que como un factor de presión inflacionaria.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este lunes 23 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: