Comprar una casa en Neuquén: qué se debe pagar en la escritura, el momento clave de la operación

Cuando se compra una propiedad, como una vivienda unifamiliar o un departamento, uno de los momentos más relevantes es la escrituración de la misma.

Este paso administrativo, clave para formalizar la adquisición, tiene un costo, cuyo importe está compuesto por diversos ítems. Por ejemplo, los honorarios del escribano a cargo de la operación.

En Neuquén, estos representan el 2% del precio de venta. No obstante, si ese monto es menor al mínimo legal, lo que corresponde es abonar este último.

Impuestos, excepciones y otros ítems

El proceso de escritura también está alcanzado por el impuesto a los Sellos. Este tributo, que cobra la Provincia, tiene una alícuota del 3%. Sin embargo, existen excepciones.

De acuerdo a lo que explicaron desde el Colegio de Escribanos de Neuquén, las viviendas únicas y de ocupación permanente pueden quedar exentas de pagar el impuesto hasta un monto máximo establecido por el código fiscal.

Por otra parte, Sellos grava los boletos de compraventa con un 1,4%, porcentaje que, más tarde, puede descontarse del 3% mencionado anteriormente.

Otra tasa que se debe pagar es la de dominio, que se abona al Registro de la Propiedad Inmueble y suele ser el 0,6% del precio de venta.

Finalmente, se encuentran los gastos administrativos, equivalentes por lo general al 0,2% de la operación.

Recomendaciones

Fermín Romanos, vicepresidente del Colegio de Escribanos local, recomendó tanto a quienes buscan comprar como a quienes pretenden vender «corroborar toda la documentación» antes de iniciar el trámite.

Advirtió que en el último tiempo se sucedieron varios intentos de estafa, en donde los perpetradores se hacían pasar por escribanos matriculados en Neuquén para cobrar una comisión inexistente.

Para evitar riesgos como ese, dijo que es importante contar con asesoramiento, ya sea de una escribanía o del colegio que reúne a los escribanos.