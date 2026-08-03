Con el dólar frenado en $1.500 y la demanda firme: qué pasa con la morosidad en los bancos y las fintech

El Banco Central (BCRA) trazó una línea roja en el mercado financiero: sostener un techo estricto de $1.500 para el dólar mayorista. Pese a la renovada presión de las empresas por volcarse a la divisa, la prioridad absoluta del gobierno de Javier Milei es priorizar el freno a la inflación por encima de cualquier salto en el tipo de cambio.

En paralelo, el sistema financiero encendió las alarmas por el nivel de endeudamiento de las familias. Con salarios que corren por detrás de las tasas de interés acumuladas, la morosidad comenzó a dispararse tanto en los bancos tradicionales como en las billeteras virtuales.

Estos fueron algunos de los elementos que analizó el periodista especializado en Economía, Pablo Wende, en Río Negro Radio.

El giro de utilidades y la barrera de los $1.500 para la divisa

La reciente suba del 5% registrada en el tipo de cambio durante el mes de junio, en la antesala de lo que vio el mes pasado, tuvo un fundamento concreto en la operatoria de las grandes empresas. Según detalló Wende, la flexibilización de las restricciones cambiarias habilitó a las compañías a girar al exterior cerca de US$ 1.000 millones en concepto de dividendos y utilidades acumuladas, lo que generó un pico de demanda en la plaza oficial.

Para contener ese impacto sin resignar reservas directas, el Banco Central desplegó una agresiva estrategia de cobertura en julio. «El Central salió a intervenir fuerte ofreciendo contratos de dólar futuro y bonos ajustados por el tipo de cambio (Dollar Linked), acumulando colocaciones por US$ 11.000 millones hacia el cierre de julio», explicó Wende. Esta maniobra permitió ponerle un freno dialéctico y operativo al billete en el nivel de los $1.500.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA). (Foto: Clarín Fotografía)

En cuanto a la demanda minorista, según el informe oficial de Balance de Cambios del BCRA, muestran que aproximadamente 1,5 millones de personas físicas adquirieron cerca de US$ 2.000 millones. Sin embargo, casi el 40% de esos fondos —unos US$ 800 millones— permaneció depositado en el sistema bancario local, mitigando la sangría de divisas.

A este panorama se suma la solidez de las cuentas externas, donde la balanza comercial ostenta un superávit récord superior a los US$ 20.000 millones, apalancado por un incremento del 25% interanual en las exportaciones de energía y carne.

Alerta por morosidad: «moral hazard» y la trampa del pago mínimo

En el frente del crédito, la línea trazada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio presidente Javier Milei fue contundente: el Estado no intervendrá para rescatar a quienes hayan caído en mora. Se trata de la aplicación estricta del concepto de Moral Hazard (riesgo moral), bajo el principio de que los compromisos financieros constituyen un contrato exclusivo entre privados.

Este escenario deja al descubierto realidades heterogéneas según el tipo de entidad crediticia:

Bancos tradicionales: La morosidad se ubica en un rango manejable de entre el 12% y el 13% , concentrada en clientes con cuenta sueldo o empleo formal.





La morosidad se ubica en un rango manejable de entre el , concentrada en clientes con cuenta sueldo o empleo formal. Plataformas Fintech: La mora trepa dramáticamente a niveles de entre el 25% y el 30%, afectando a sectores informales o cuentapropistas que accedieron a créditos rápidos.

«Muchos créditos se tomaron con tasas previas muy elevadas, de entre el 70% y el 80%, y hoy la gente se encuentra con salarios que crecen a un ritmo menor a la inflación, lo que dificulta enormemente la devolución», analizó Pablo Wende en Río Negro Radio.

Ante esta situación, el especialista lanzó un encendido llamado de atención sobre el uso de las tarjetas de crédito: «Hay que tener un cuidado extremo con el mecanismo del revolving o pago mínimo. Refinanciar los saldos de la tarjeta implica costos financieros totales que superan holgadamente el 80% al 100% anual, lo que termina generando una bola de nieve impagable para el usuario».

Por su parte, la banca privada y las entidades públicas como el Banco Nación comenzaron a implementar reestructuraciones de pasivos a mayor plazo y menor tasa, al tiempo que desarrollan herramientas de scoring crediticio basadas en tecnología para evaluar la capacidad de pago de más de 10 millones de trabajadores informales que hoy permanecen al margen del sistema tradicional.

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