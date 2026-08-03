Homicidio de Tomás Alarcón en Bariloche: reformularon la acusación y prorrogaron la preventiva

La Fiscalía de Bariloche reformuló este lunes la acusación contra el joven imputado por el homicidio de Tomás Alarcón, ocurrido el 8 de marzo de este año, y logró que la Justicia extendiera tanto el plazo de la investigación penal preparatoria como la prisión preventiva del acusado. La calificación legal se mantuvo como homicidio simple y la medida cautelar seguirá vigente hasta la audiencia de control de acusación.

Durante la audiencia, los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori precisaron las circunstancias en las que, según la investigación, se produjo el ataque que terminó con la muerte de la víctima en inmediaciones del Hospital Zonal de Bariloche.

Cómo ocurrió el hecho, según la Fiscalía

De acuerdo con la acusación, el imputado había participado previamente de una reunión junto a otras personas en un edificio céntrico de la ciudad. Luego abandonó el lugar y siguió a Tomás Alarcón y a otro hombre hasta interceptarlos en la vía pública.

En ese momento, les habría exigido la devolución de un teléfono celular que consideraba de su propiedad. Ante la respuesta de ambos, quienes manifestaron que no lo tenían, el acusado extrajo un cuchillo que llevaba en la cintura y, «con intención de causar la muerte», le aplicó una puñalada en la zona abdominal a Alarcón, según sostuvo la Fiscalía.

La lesión comprometió el hígado y seccionó la arteria aorta. Aunque la víctima fue trasladada de urgencia al hospital e intervenida quirúrgicamente, murió minutos después producto de una hemorragia interna y un shock hipovolémico.

Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal mantiene la imputación por el delito de homicidio simple, en carácter de autor, conforme a los artículos 45 y 79 del Código Penal.

Las pruebas reunidas y la decisión judicial

La acusación se apoya en un amplio conjunto de evidencias incorporadas durante la investigación. Entre ellas figuran actas de procedimiento, allanamientos y secuestros, certificados médicos, el informe de autopsia, declaraciones testimoniales, relevamientos de cámaras de seguridad, pericias de Criminalística, análisis de comunicaciones y redes sociales, teléfonos celulares, registros de llamadas, archivos de audio y otros elementos digitales.

Durante la audiencia, tanto la querella —que representa a la familia de la víctima— como la Defensa prestaron conformidad con la reformulación de la acusación y con la extensión de los plazos. La defensa señaló que tuvo acceso a toda la evidencia reunida y recordó que la prisión preventiva podrá ser revisada si cambian las circunstancias del caso.

Finalmente, el juez César Lanfranchi hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal. Extendió la investigación penal preparatoria hasta el 3 de noviembre, al considerar que aún restan producir distintas pericias y avanzar con la apertura de dispositivos telefónicos.

Además, resolvió prorrogar la prisión preventiva del imputado hasta la realización de la audiencia de control de acusación, al entender que persisten los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.