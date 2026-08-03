Alivio para pymes: Caputo confirmó la devolución de $50.000 millones de IVA y explicó a quiénes alcanzará

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un aumento en el esquema de reintegros por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) destinado a las pequeñas y medianas empresas. La medida, que contemplará un paquete de $50.000 millones, busca otorgar un alivio financiero inmediato a las pymes ante el alto costo del crédito y las constantes fiscalizaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de ARBA.

El anuncio fue realizado durante una entrevista en la señal A24 y se conoció poco después de la visita al país de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Durante sus encuentros con funcionarios y empresarios en la Argentina, la máxima autoridad del organismo de crédito había expresado su preocupación por el estado crítico de las pequeñas empresas, al considerarlas el principal motor de generación de empleo formal en el territorio nacional.

Bienes de uso, exportaciones y liquidez: qué créditos abarcará el beneficio

Desde el Ministerio de Economía precisaron en diálogo con Infobae que la devolución contemplará el «IVA de bienes de uso, IVA de exportaciones y saldos de libre disponibilidad», aunque aclararon que la mayor parte del volumen corresponderá al sector exportador. El objetivo central del Palacio de Hacienda es destrabar los montos acumulados en el fisco para que retornen al circuito productivo de las empresas.

La acumulación de saldos a favor en el IVA se produce cuando el crédito fiscal por compras supera al débito fiscal por ventas. Como las ventas al exterior no están gravadas con el impuesto local, el IVA pagado en los insumos o gastos administrativos no puede trasladarse y termina inmovilizado, requiriendo un trámite formal de devolución ante el organismo recaudador.

Ante este escenario de restricción monetaria, el Gobierno busca acelerar los tiempos burocráticos de aprobación para transformar esos créditos fiscales retenidos en liquidez directa para el funcionamiento diario de las compañías.

Las advertencias de los expertos sobre la letra chica del anuncio

A pesar del impacto positivo que genera la promesa de inyección de fondos, tributaristas del sector privado plantearon serias dudas respecto a la viabilidad técnica del mecanismo. En el caso de las exportaciones, la legislación vigente no establece un tope presupuestario límite, por lo que una partida fija de $50.000 millones resultaría conceptualmente contradictoria.

También advirten que solicitar la restitución de IVA por bienes de uso engloba requisitos administrativos extremadamente estrictos y riesgos de fiscalización previa que muchas empresas prefieren evitar.

El antecedente del parate en los reintegros fiscales

El anuncio de Caputo se da tras varios meses de parálisis en la cuenta de devoluciones del fisco. Reportes sobre la recaudación nacional habían mostrado que los reintegros de IVA llegaron a valores nulos a comienzos de este año, en contraste con los $50.000 millones que se ejecutaban de forma mensual en ejercicios anteriores. Con esta nueva partida presupuestaria, la gestión económica intenta regularizar los pasivos que el Estado mantiene con el sector privado y aliviar la presión sobre el tejido pyme.

Con información de Infobae.