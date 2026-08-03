Dólar hoy, lunes 3 de agosto: la línea roja del BCRA en $1.500 y las cotizaciones en la banca pública

En el arranque de este lunes 3 de agosto, el mercado cambiario reabre sus operaciones con una señal contundente marcada desde la autoridad monetaria: sostener a firme un techo estricto de $1.500 para la cotización mayorista. A pesar de la persistente demanda corporativa por dolarizar carteras y girar divisas, la prioridad absoluta del Gobierno pasa por evitar que cualquier salto del tipo de cambio altere la trayectoria descendente de la inflación.

Para neutralizar la mayor liquidez sin erosionar de forma directa sus reservas, el Banco Central consolidó un agresivo despliegue de cobertura mediante futuros y instrumentos ajustados por dólar, mientras sigue de cerca la respuesta del crédito minorista y el comportamiento del ahorro en el inicio del nuevo mes. En este escenario, las pantallas del circuito oficial y las opciones financieras reajustan sus márgenes de apertura. A continuación, repasamos las cotizaciones actualizadas de la jornada y los valores clave para operar hoy.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: 3 de agosto 2026

La banca pública de referencia abren las operaciones, este 3 de agosto 2026, con los siguientes valores en pantalla:

Dólar oficial (compra): $1460

(compra): Dólar oficial (venta): $1519,50

(venta): Dólar tarjeta (consumos en el exterior): $1963

(consumos en el exterior): Dólar mayorista (operaciones comerciales): $ 1.484

Según los criterios institucionales del Banco Nación (BNA), el valor del dólar oficial minorista sostiene el sendero de microajustes, pautado por la autoridad monetaria. Por su parte, el dólar tarjeta contempla el 30% fijo a cuenta de Ganancias tras la eliminación del Impuesto PAIS, consolidando un parámetro estable para consumos y servicios externos.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: 3 de agosto 2026

En el segmento de capitales e instrumentos financieros administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las cotizaciones bursátiles abren de la siguiente manera:

Dólar MEP (dólar bolsa) : $1.518,76

: Dólar CCL (Contado con Liquidación): $1.571,72

(Contado con Liquidación): Dólar blue (mercado informal): se posiciona en $1.540

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este 3 de agosto 2026

3 de agosto 2026 . En Neuquén , el dólar oficial cierra su actividad en el Banco Provincia a:

$1.450 para la compra.

$1.520 para la venta.



. En , el cierra su actividad en el a: $1.450 para la compra. $1.520 para la venta. 3 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se ofrecía a:

$1.470 para la compra.

$1.520 para la venta.

Análisis de mercado: muro de contención y el fin de la cosecha gruesa

El contrapunto del esquema cambiario actual muestra, por un lado, una solidez estructural en las cuentas externas y, por el otro, un llamado de atención en la economía interna. Con una balanza comercial que exhibe un superávit récord superior a los US$ 20.000 millones, impulsado por un incremento del 25% interanual en las exportaciones de energía y carne, la economía argentina cuenta con un colchón genuino de divisas.

A esto se suma el comportamiento del canal minorista, donde de los US$ 2.000 millones demandados por 1,5 millones de personas, casi un 40% (unos US$ 800 millones) permaneció depositado en los bancos locales, suavizando el drenaje de la plaza formal.

Sin embargo, la brecha entre los salarios y el costo del financiamiento comenzó a encender las alarmas por la morosidad familiar, tanto en la banca tradicional como en las billeteras virtuales, recortando el margen de maniobra del consumo. Para evitar que la presión del giro de dividendos corporativos (que implicó salidas por cerca de US$ 1.000 millones) terminara por desbordar las cotizaciones, el Central desplegó una agresiva muralla en derivados cambiarios, acumulando posiciones en contratos a futuro y bonos Dollar Linked por US$ 11.000 millones.

Este muro técnico permitió frenar de forma operativa la escalada en la zona de los $1.500, asegurando la desinflación pero dejando bajo la lupa el nivel de apalancamiento del sector privado.