Vialidad Nacional continuará con bacheo en frío en la Ruta 151 mientras licita 5.000 toneladas de asfalto en caliente para Río Negro

Mientras espera poder avanzar con reparaciones de mayor alcance, Vialidad Nacional continuará realizando tareas de bacheo en frío sobre la Ruta Nacional 151. Se trata de intervenciones provisorias destinadas a mantener la transitabilidad de uno de los corredores más deteriorados del norte de la Patagonia, cuyo estado se agravó en las últimas semanas como consecuencia de los temporales de lluvia y nieve que aceleraron el deterioro de la calzada y la aparición de nuevos baches.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, las obras con mezcla asfáltica en caliente comenzarán una vez que concluya el proceso administrativo para la adquisición del material. Por el momento, sin embargo, no existe una fecha prevista para el inicio de esos trabajos.

Desde el organismo también indicaron que las futuras intervenciones se concentrarán en los sectores que presenten mayor deterioro, de acuerdo con las evaluaciones técnicas que realizan los equipos de Conservación.

La licitación de marzo quedó desierta y obligó a convocar un nuevo proceso

El primer intento para adquirir mezcla asfáltica en caliente comenzó el 30 de marzo, cuando Vialidad Nacional lanzó una licitación pública para abastecer a distintos distritos del país. Para el 20° Distrito Río Negro, el pliego contemplaba la compra de 5.000 toneladas destinadas a intervenir las rutas nacionales 22, 23 y 151.

La apertura de ofertas se realizó el 15 de abril y se recibieron seis propuestas para los distintos renglones de la contratación. Tras analizar la documentación, la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar algunos ítems, pero declaró desiertos los renglones 1, 4 y 5 por no haberse recibido ofertas, entre ellos el correspondiente a Río Negro.

Esa recomendación fue incorporada en la resolución mediante la cual Vialidad Nacional aprobó el resultado del proceso. Allí se resolvió declarar desierto el renglón correspondiente a Río Negro y adjudicar otros ítems de la licitación.

Vialidad reconoció que seguía necesitando el material y abrió otra licitación

En la misma resolución, el organismo sostuvo que «persiste la necesidad de efectuar tareas de bacheo por administración en Rutas Nacionales varias de las Provincias de San Luis, Río Negro, La Pampa y Tierra del Fuego». Por ese motivo autorizó un nuevo llamado a licitación para adquirir mezcla asfáltica en caliente y aprobó el pliego de ese segundo proceso.

La nueva licitación fue publicada el 16 de junio, contempló nuevamente la compra de mezcla asfáltica y fijó la apertura de ofertas para el 26 de junio. En este caso, el renglón destinado a Río Negro prevé la adquisición de 5.000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente.

Hasta el momento, ese procedimiento no cuenta con una resolución final publicada. En el portal COMPR.AR figura el dictamen de evaluación de ofertas, pero no la resolución que apruebe el resultado del proceso.

Mientras esa definición continúa pendiente, Vialidad Nacional mantiene las tareas de bacheo en frío sobre la Ruta 151. Las reparaciones con mezcla asfáltica en caliente dependerán de que concluya el proceso de contratación y pueda concretarse la compra del material.