Vence el swap con China: la maniobra del Banco Central para renovar US$ 19.000 millones

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili y su par de China, Pan Gongsheng en junio de este año. (Foto: gentileza)

Este jueves 6 vence el swap con China por US$ 19.000 millones y el Banco Central (BCRA) busca cerrar una negociación clave para sostener las reservas internacionales. El acuerdo de intercambio de monedas con el Banco Popular de China (PBoC) entra en horas decisivas para la estrategia financiera del Gobierno de Javier Milei.

A pesar de la acumulación de divisas lograda en los últimos meses, la conducción de la entidad, encabezada por Santiago Bausili, apunta a consolidar una prórroga formal por tres años. La intención oficial es extender la vigencia del mecanismo hasta agosto de 2029 y garantizar previsibilidad en el mercado cambiario.

La estrategia de Bausili y la devolución del tramo activado

La negociación con Beijing se mantiene en términos fluidos. En junio pasado, Santiago Bausili viajó a Shanghái para participar de un simposio internacional del BIS, donde mantuvo un encuentro bilateral con el titular del banco central chino, Pan Gongsheng, con el fin de repasar la agenda de cooperación y la estabilidad del entendimiento bilaterial.

«Estamos hablando con ellos igual que todas las últimas veces para extenderlo, no hay ningún plan de eliminarlo», había remarcado el titular del BCRA al definir el mecanismo como un respaldo «estable y cuasipermanente».

La intención de renovar el contrato se da en paralelo a un proceso de desendeudamiento del tramo utilizado. De acuerdo con los estados contables oficiales del BCRA, la Argentina devolvió casi el 90% de los US$ 5.000 millones que se habían activado durante la administración de Alberto Fernández para afrontar importaciones y vencimientos internacionales. El saldo remanente en uso descendió de forma drástica hasta ubicarse en torno a los US$ 679 millones a comienzos de este año.

El valor del swap para el gabinete económico no radica únicamente en la disponibilidad líquida inmediata, sino en la versatilidad operativa que otorga al balance de la entidad. El acuerdo contempla la modalidad onshore (sujeta a controles de capitales en China pero con tasas de financiamiento más bajas) y la alternativa offshore, que permite convertir los yuanes a dólares y transferirlos libremente al circuito internacional según las necesidades del mercado.

Nuevos instrumentos de reservas y la reforma de la Carta Orgánica

La renovación del tramo con China se enmarca en un reordenamiento general de los pasivos del organismo nacional, que incluyó la concreción de acuerdos repo con bancos internacionales por US$ 3.000 millones y un programa de acumulación de reservas propias que rebasó la meta de US$ 10.000 millones fijada para este período.

De concretarse la extensión por tres años, el paraguas financiero abarcará la totalidad del mandato de Javier Milei e ingresará en el próximo período presidencial. En simultáneo, el oficialismo alista el terreno legislativo en la Cámara de Diputados para comenzar a discutir, hacia la segunda quincena de agosto, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.