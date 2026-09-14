Con fuerte presencia oficial y en medio del boom comercial llega la edición 2026 del «Día de la Exportación»

Día de la Exportación. El evento tendrá lugar este martes en el Palacio Libertad.

Las proyecciones, tanto públicas como privadas, señalan que este no será un año más para el comercio exterior argentino. Todos los pronósticos señalan que 2026 podría culminar con exportaciones acumuladas por más de US$ 100.000 millones. Significaría todo un récord histórico: hasta el momento el año 2022 fue el de mejor performance exportadora con ventas al exterior por US$ 88.246 millones.

Ese será el foco de la edición 2026 del «Día de la Exportación» que tendrá lugar este martes 15 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de líderes públicos, privados y diplomáticos, y con Diario Río Negro como media partner.

Convocada por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y bajo el lema «Nueva frontera exportadora: la transformación en curso», la edición número 30 del tradicional evento contará con una fuerte presencia oficial, a tono con el momento histórico que atraviesa el comercio exterior argentino.

Dato US$ 103.000 Los millones que exportaría Argentina en el acumulado del año 2026, según proyecciones públicas y privadas.

«Alcanzar este récord de exportaciones demuestra el impacto directo que genera un marco institucional adecuado» afirma Fernando Landa, Presidente de CERA. «Para sostener este sendero a futuro, es indispensable continuar con la actual agenda de trabajo conjunto entre el sector público y el privado, logrando marcos regulatorios que promuevan la competitividad, la agregación de valor, la inversión productiva, a la vez que se continúa con la ampliación del acceso a mercados para nuestros bienes y servicios”, agregó

Con ese telón de fondo, el encuentro de este martes girará en torno a seis ejes de contenido: Competitividad y desregulación, geoeconomía y comercio, nuevos acuerdos, nuevos mercados, promoción de la exportación, proyectando Argentina: escenarios de mediano y largo plazo (energía y minería como motores), y misión de la exportación: impacto en la continuidad regulatoria a futuro.

«Para sostener este sendero a futuro, es indispensable continuar con la actual agenda de trabajo conjunto entre el sector público y el privado, logrando marcos regulatorios que promuevan la competitividad y la agregación de valor» Fernando Landa, Presidente de CERA

La jornada cuenta con el respaldo institucional de empresas líderes del agro, la industria y la energía, como así también cámaras empresariales sectoriales y regionales. A lo largo del día disertarán referentes del sector público, embajadores, analistas y líderes empresariales, entre ellos la consultora Mora Jozami (Casa Tres), y los embajadores de Indonesia y Vietnam.

Fuerte presencia oficial

En el marco del boom exportador que atraviesa Argentina en 2026, buena parte del gabinete presidencial de Javier Milei dirá presente a lo largo del Día de la Exportación, en el Palacio Libertad.

El primero en subir al escenario será el ministro de relaciones exteriores y culto, Pablo Quirno, que estará a cargo de la apertura del evento.

A media mañana será el turno del ministro de economía, Luis Caputo, quien brindará un panorama de la macro argentina, donde dos sectores como minería y energía lideran el auge exportador que registra el presente año 2026.

En el cierre de la actividad dirá presente el ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con un temario enfocado en «competitividad y desregulación» como llave para sostener el boom exportador en el mediano Plazo.