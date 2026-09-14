Calendario ANSES septiembre 2026: quiénes cobran del 14 al 18 con aumento y bono de $70.000

En el marco del esquema mensual de prestaciones previsionales y asignaciones sociales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este lunes 14 de septiembre 2026 una semana clave en su calendario de pagos de septiembre 2026.

Durante los próximos cinco días hábiles, el organismo previsional avanzará de manera escalonada con los depósitos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo garantizado, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios del sistema SUAF y la Asignación por Embarazo (AUE).

Las liquidaciones incorporan la suba del 2,11% por movilidad y el bono extraordinario de $70.000, al tiempo que este lunes concluye formalmente el cronograma de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Jubilaciones mínimas ANSES: cronograma de pagos por DNI del 14 al 18 de septiembre 2026

Los jubilados y pensionados, que perciben hasta un haber mínimo, continuarán con sus acreditaciones bancarias a razón de una terminación de documento por jornada.

Con el reajuste formalizado por la Resolución 257/2026, el haber básico del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $428.633,20, cifra que asciende a $498.633,20 brutos tras la acreditación del bono completo de $70.000 otorgado por el Decreto 824/2026.

Las fechas asignadas para esta semana son:

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre 2026.

(Quienes tengan DNI finalizado en 9 cobrarán el lunes 21 de septiembre 2026, mientras que los beneficiarios con haberes superiores a la mínima iniciarán su cronograma el martes 22 de septiembre 2026).

ANSES septiembre 2026: fechas de cobro de AUH, SUAF y Asignación por Embarazo

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones del régimen contributivo (SUAF), el esquema de liquidación coincide de forma exacta con las jubilaciones mínimas:

Lunes 14 de septiembre 2026: DNI terminados en 4.

Martes 15 de septiembre 2026: DNI terminados en 5.

Miércoles 16 de septiembre 2026: DNI terminados en 6.

Jueves 17 de septiembre 2026: DNI terminados en 7.

Viernes 18 de septiembre 2026: DNI terminados en 8.

En septiembre 2026, el monto bruto de la AUH asciende a $154.031 por menor, acreditándose de forma directa el 80% ($123.224,80) junto a los saldos automáticos de la Tarjeta Alimentar para quienes cumplen las condiciones sociofamiliares.

Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) opera con un orden diferenciado:

DNI finalizados en 2: lunes 14 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 3: martes 15 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 4: miércoles 16 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 5: jueves 17 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 6: viernes 18 de septiembre 2026.

Último pago de Pensiones No Contributivas y consulta de saldos en Mi ANSES

Este lunes 14 de septiembre 2026, ANSES completa el ciclo mensual para las Pensiones No Contributivas (PNC) abonando a los titulares con DNI finalizados en 8 y 9.

Las pensiones por invalidez y vejez perciben en mano $370.043,24 (básico de $300.043,24 más el bono de $70.000), en tanto las Madres de 7 hijos completan un cobro bruto de $498.633,20.

Desde el organismo previsional recuerdan que los fondos transferidos permanecen disponibles, por tiempo indefinido, en la cuenta bancaria, sin necesidad de retirarlos de manera inmediata por ventanilla o cajero automático.