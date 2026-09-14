¡A volar! Ya podés comprar los pasajes de Neuquén a Chos Malal y Chapelco: cuánto sale y dónde reservar

Volar dentro de Neuquén ya es una realidad al alcance de un clic. Desde esta semana, los pasajeros pueden adquirir los boletos para las nuevas rutas operadas por American Jet, que unirán de forma regular la capital provincial con el Alto Neuquén y la zona cordillerana.

El impacto de esta reapertura fue celebrado por el Gobierno provincial. «Es un hito histórico para la conectividad y no solamente para el turismo, sino para la vida cotidiana de toda la gente que vive en el norte y sur de la provincia o en la Capital y que debe moverse hacia distintos puntos», destacó el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano.

En declaraciones radiales, el funcionario detalló el trabajo de infraestructura que demandó el proyecto. Explicó que la reactivación exigió poner a nuevo la pista de Chos Malal y adecuar la aeroestación para garantizar operaciones comerciales, además de resaltar que la tarifa aérea resulta muy competitiva al costar apenas un poco más que el boleto de colectivo de larga distancia.

Precios y frecuencias de los vuelos a Chos Malal y Chapelco desde Neuquén

La empresa confirmó el esquema operativo que comenzó a regir desde este lunes 14 de septiembre para Chos Malal y que inicia el martes 15 para el aeropuerto Chapelco en San Martín de los Andes.

Ruta Neuquén – Chos Malal:

Valor por tramo: $139.999 (45 minutos de viaje).

$139.999 (45 minutos de viaje). Lunes: Salida desde Neuquén a las 10:00 y arribo a las 10:50. El regreso parte a las 11:20.

Salida desde Neuquén a las 10:00 y arribo a las 10:50. El regreso parte a las 11:20. Jueves: Salida desde Neuquén a las 13:10 con llegada a las 13:55. El regreso despega a las 14:25.

Ruta Neuquén – Chapelco (San Martín de los Andes):

Valor por tramo: $174.999 (50 minutos de viaje).

$174.999 (50 minutos de viaje). Días de operación: Martes, Jueves y Sábados.

Martes, Jueves y Sábados. Horarios fijos: Las salidas desde la capital son siempre a las 10:00 (arribo 10:50). Los regresos parten de la cordillera a las 11:20.

Cómo comprar los pasajes a Chos Malal y Chapelco desde Neuquén

Con la habilitación de las pistas, la compañía aérea activó sus canales comerciales directos para facilitar las reservas de forma rápida y descentralizada.