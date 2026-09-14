¡A volar! Ya podés comprar los pasajes de Neuquén a Chos Malal y Chapelco: cuánto sale y dónde reservar
American Jet habilitó la comercialización de tickets para las rutas regulares que conectarán la capital con el norte y el sur de la provincia. El reinicio del servicio busca potenciar el turismo de cercanía y agilizar el traslado de los residentes neuquinos.
Volar dentro de Neuquén ya es una realidad al alcance de un clic. Desde esta semana, los pasajeros pueden adquirir los boletos para las nuevas rutas operadas por American Jet, que unirán de forma regular la capital provincial con el Alto Neuquén y la zona cordillerana.
El impacto de esta reapertura fue celebrado por el Gobierno provincial. «Es un hito histórico para la conectividad y no solamente para el turismo, sino para la vida cotidiana de toda la gente que vive en el norte y sur de la provincia o en la Capital y que debe moverse hacia distintos puntos», destacó el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano.
En declaraciones radiales, el funcionario detalló el trabajo de infraestructura que demandó el proyecto. Explicó que la reactivación exigió poner a nuevo la pista de Chos Malal y adecuar la aeroestación para garantizar operaciones comerciales, además de resaltar que la tarifa aérea resulta muy competitiva al costar apenas un poco más que el boleto de colectivo de larga distancia.
Precios y frecuencias de los vuelos a Chos Malal y Chapelco desde Neuquén
La empresa confirmó el esquema operativo que comenzó a regir desde este lunes 14 de septiembre para Chos Malal y que inicia el martes 15 para el aeropuerto Chapelco en San Martín de los Andes.
Ruta Neuquén – Chos Malal:
- Valor por tramo: $139.999 (45 minutos de viaje).
- Lunes: Salida desde Neuquén a las 10:00 y arribo a las 10:50. El regreso parte a las 11:20.
- Jueves: Salida desde Neuquén a las 13:10 con llegada a las 13:55. El regreso despega a las 14:25.
Ruta Neuquén – Chapelco (San Martín de los Andes):
- Valor por tramo: $174.999 (50 minutos de viaje).
- Días de operación: Martes, Jueves y Sábados.
- Horarios fijos: Las salidas desde la capital son siempre a las 10:00 (arribo 10:50). Los regresos parten de la cordillera a las 11:20.
Cómo comprar los pasajes a Chos Malal y Chapelco desde Neuquén
Con la habilitación de las pistas, la compañía aérea activó sus canales comerciales directos para facilitar las reservas de forma rápida y descentralizada.
- Plataforma online: Los tickets ya se pueden emitir ingresando directamente al sistema de venta en la web oficial (americanjet.com.ar).
- Consultas y atención al pasajero: Para despejar dudas sobre políticas de equipaje de mano, transporte de mascotas o condiciones de la tarifa, los usuarios deben escribir a la casilla reservas@americanjet.com.ar.
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