Convocan en Córdoba a familiares de desaparecidos a aportar muestras de sangre para identificar restos

Es una campaña para acompañar los trabajos en el ex Centro Clandestino de Detención La Perla. Foto: Gentileza Página 12.

En Córdoba se lanzó una convocatoria para que familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 aporten muestras genéticas y así avanzar en nuevas identificaciones. Es una campaña bajo el lema “La tierra habla. Tu sangre puede darles nombre”, en el contexto de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976.

Se trata de una iniciativa interinstitucional articulada entre la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Juzgado Federal N° 3, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los Espacios de Memoria provinciales.

Campaña para identificar restos en Córdoba: «Para ampliar las muestras»

Desde el Municipio de Córdoba explicaron que la campaña surgió para acompañar los avances en los trabajos de recuperación arqueológica de personas desaparecidas en el ex Centro Clandestino de Detención La Perla, en el sector conocido como “Loma del Torito”. Allí se identificaron, hasta el momento, 30 personas.

Pero marcaron que aún hay restos que esperan ser identificados por lo que es importante que aquellas familias que tengan una persona desaparecida durante este periodo puedan acercarse a dar una muestra de sangre. «Esta acción es fundamental para ampliar las muestras genéticas y permitir darle identidad a esos hallazgos», señalaron.

Comentaron que la muestra de sangre es de forma confidencial, gratuita y voluntaria. Desde el inicio de la campaña, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, ya se han recibido 800 llamados.

«Esta campaña busca que la gente tome conocimiento a nivel público de esta necesidad y que todas las personas que tengan un familiar desaparecido, que se acerquen a dar muestra de sangre para que nosotros podamos tener esa ese archivo. Queremos que esto sea público para que cualquier persona que tenga un familiar se acerque y pueda dar las muestras”, sostuvo el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.

“La convocatoria es a cualquier familiar, que tenga una víctima de desaparición forzada. Incluso, si tiene conocimiento sobre la historia de esa persona y es una persona que desapareció en Córdoba, aún más, porque de esta manera se suman datos genéticos que, al ser comparados con la información genética de los restos, propician o potencian la posibilidad de identificaciones”, expuso Silvana Turner, integrante del EAAF.

Dónde comunicarse para aportar muestras para identificar restos de la dictadura

Si tenés dudas sobre tu origen o crees que podés ser hijo o familiar de personas desaparecidas, podes comunicarte con la EAAF: