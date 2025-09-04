Con parte del gabinete de Javier Milei, los empresarios se reúnen desde hoy en Llao Llao

Llao LLao. El paradisíaco lugar elegido por los empresarios para la convención anual de IAEF.

(Enviado Especial)

En vísperas de una elección que se presenta determinante en territorio bonaerense, y luego de dos semanas agitadas en materia financiera y cambiaria, lo más alto del empresariado argento se reúne en el paradisíaco Hotel Llao Llao, con la presencia de una buena parte del gobierno nacional.

La cita es la 46º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que tendrá lugar el jueves 4 y viernes 5 de septiembre, en la mítica postal de San Carlos de Bariloche, bajo el lema “Compitiendo en un Mundo de Transición. Oportunidades y Desafíos”.

A lo largo del fin de semana importantes personalidades de los ámbitos económico, político y empresario, debatirán y presentarán perspectivas sobre la coyuntura nacional en cuanto a la economía, las finanzas, la política, o la matriz energética, tecnológica y minera.

Sin embargo lo más relevante será escuchar la palabra de altos funcionarios del gabinete presidencial, en medio del agitado ambiente político y económico. Gran parte del conocido «círculo rojo» empresario dirá presente para conocer en primera persona las definiciones de quienes tienen hoy en sus manos las decisiones más relevantes de la macro.

En medio de horas agitadas en materia política y económica, la convención anual del IAEF convoca a lo más alto del empresariado nacional junto a parte de la mesa chica del gobierno de Javier Milei.

Entre los representantes de la mesa chica gobierno que acompaña al presidente Javier Milei, estarán presentes el ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En la misma línea, y en medio de las decisiones que acaba de comunicar el equipo económico, disertará el vice presidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning y el secretario de finanzas, Pablo Quirno. Ambos funcionarios cobraron protagonismo esta semana con la decisión del gobierno de comenzar a intervenir en el mercado cambiario dentro de las bandas de flotación.

Entre los representantes del poder legislativo brindarán su perspectiva frente a los empresarios la senadora nacional Carolina Losada, el diputado nacional Ricardo López Murphy, y diputado nacional José Luis Espert. El economista será protagonista principal de la elección legislativa nacional en octubre, como candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Federico Sturzenegger. El ministro de desregulación y transformación del Estado, dirá presente en Bariloche.

La pata política se completa con un nutrido grupo de gobernadores entre los que estarán el anfitrión Alberto Weretilnek, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

El panel económico en tanto contará con figuras como las de Miguel Kiguel, Director de Econviews Economía y Finanzas, Fernando Navajas, Economista Jefe de FIEL, Francisco de Santibañes, Presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) y Lucila Barbeito, Analista Económico en JP Morgan Chase & Co.

Por su parte, los empresarios tendrán voz en figuras como Eduardo Elsztain, Presidente & CEO de IRSA

Inversiones y Representaciones S.A., Gabriel Blasi, CFO en Telecom Argentina S.A., y Martin de los Santos

CFO de Mercado Libre