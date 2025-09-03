Alberto Weretilneck celebró que la Justicia intervenga por la Ruta 151 y criticó la «desidia» de Nación

El grave deterioro de la Ruta Nacional 151 logró finalmente el aval de la Justicia Federal para ser investigado. El juez Hugo Greca declaró admisible el amparo colectivo presentado por el gobernador Alberto Weretilneck junto a intendentes y cámaras empresariales, y ordenó que se realice un relevamiento técnico sobre los tramos más críticos de la traza. «No vamos a permitir que la desidia nacional siga poniendo en riesgo vidas humanas«, expresó el mandatario.

La Justicia revisará los tramos más críticos de la ruta 151

El fallo no resolvió todavía la cuestión de fondo, pero abrió la vía judicial para que se analicen las pruebas presentadas. El magistrado consideró que el “presunto alto estado de deterioro de la ruta nacional 151 no serían en absoluto hipotéticos o meramente especulativos”.

Al respecto, Weretilneck remarcó en sus redes sociales: «Es un paso clave: la Justicia va a revisar los tramos más críticos, hacer un reconocimiento en la ruta y exigir pericias técnicas que confirmen lo que ya sabemos. Nación reconoció que en dos años no ejecutó obras sustanciales y que lo poco que hizo es insuficiente».

Weretilneck advirtió que la desidia pone en riesgo vidas humanas

En su declaración pública, el gobernador advirtió: “Río Negro no pide privilegios, exige lo que corresponde: rutas seguras, inversión y respeto por nuestra gente”.

El amparo fue acompañado por intendentes de Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande, además de cámaras empresariales de la región vinculadas a la industria y los servicios.

El juez Hugo Greca aceptó el amparo colectivo por la Ruta 151. Foto: Gobierno de Río Negro.

Según el planteo presentado, la falta de mantenimiento afecta la vida cotidiana, la salud y la seguridad de las miles de personas. También se advirtió sobre el impacto negativo en la economía regional.

Las medidas cautelares solicitadas incluyen señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas, además de un plan de obras con presupuesto definido y reportes periódicos sobre los avances.

Un fallo que habilita el amparo colectivo por seguridad vial

El juez Greca citó a la Corte Suprema y remarcó: «Siempre que se amerite el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, deben los jueces habilitar las vías del amparo a que la existencia de otras alternativas procesales que puedan obstar a su procedencia no debe formularse en abstracto sino que depende en cada caso de la situación concreta a examinar”.

Además sostuvo que los demandantes “han explicado acabadamente la lesión de escala social que sería causada por el estado del camino, y la supuesta omisión de la autoridad de aplicación competente en orden a remediar esa situación lesiva”.

Greca subrayó que la falta de obras se atribuye tanto a Vialidad Nacional como al Estado Nacional, en el marco del manejo del fideicomiso de infraestructura vial.

Finalmente, concluyó que si “el estado de deterioro de ella sería considerable, también es manifiesto el factor de inseguridad vial, generador potencial de daños irreversibles, que día a día esa omisión habilitaría en una escala social propia de este amparo colectivo”.