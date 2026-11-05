Confirmado: el dueño de Changomás compró Supermercados Día por más de US$ 53 millones

La cadena Supermercados Día Argentina cambia de dueños. El grupo de origen español confirmó la venta de su filial local a la sociedad Dorinka S.R.L., controlada por el Grupo de Narváez (GDN). La operación se cerró por un monto de US$ 53,8 millones y marca la salida definitiva de la compañía europea del mercado nacional.

La transacción se concretará el próximo 12 de noviembre, según consignó Infobae. La empresa compradora, dueña de la marca Changomás y liderada por el empresario Francisco De Narváez, incorporará más de 900 sucursales a su estructura. La red adquirida cuenta con una fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense. De esta manera, GDN alcanzará un total de mil tiendas distribuidas en 22 provincias y una plantilla de 15.000 empleos directos e indirectos.

El proceso de venta contó con la coordinación del banco Santander. En la recta final, GDN se impuso ante otros competidores interesados, como el conglomerado peruano Intercorp y la plataforma de entregas PedidosYa. Las ofertas iniciales rondaban los US$ 100 millones, pero el acuerdo se fijó en la cifra oficializada. El cierre anticipado para el 12 de noviembre adquiere relevancia legal, ya que ocurre cinco días antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen de control previo para concentraciones económicas bajo la Ley 27.442.

Los motivos de la salida y la crisis del consumo

La decisión de abandonar la Argentina responde a una estrategia global y al deterioro de los balances locales. La casa matriz de Día, controlada por el fondo LetterOne del empresario ruso Mijail Fridman, detalló pérdidas contables por 54 millones de euros hasta junio de 2026. Además, la filial absorbió otros 14 millones de euros de caja.

La compañía española vinculó estos resultados negativos con la debilidad del consumo interno y un contexto macroeconómico adverso. Las ventas del sector supermercadista acumularon una contracción superior al 20% desde 2023. Los datos recientes de la consultora Scentia ratifican esta tendencia, con una baja interanual del 2,6% en las cantidades comercializadas durante septiembre en las grandes cadenas.

El CEO de Grupo Día, Martín Tolcachir, reconoció la complejidad de la medida. El ejecutivo afirmó que la operación culmina una etapa fundamental de la transformación de la empresa y abre una nueva fase de crecimiento centrada en España. A su vez, remarcó que la venta refuerza la solidez financiera y elimina la necesidad de futuras aportaciones de capital para sostener el negocio argentino.

La estrategia comercial de Francisco De Narváez

Para el comprador, la adquisición representa una expansión clave hacia el segmento de tiendas de proximidad. GDN buscará complementar sus actuales hipermercados Changomás con el formato característico de Día, el cual prioriza locales de menor superficie en zonas residenciales. El modelo de negocios incluye una importante participación de sucursales operadas por franquiciados.

Francisco De Narváez destacó la continuidad operativa de la cadena. El presidente del grupo garantizó el servicio a los clientes junto a los equipos de tienda. A su vez, ratificó su compromiso para consolidar la relación con los franquiciados y fortalecer la cadena de valor con los proveedores nacionales