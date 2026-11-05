La crisis de Ueno Bank sacude al fútbol de Paraguay: jugadores de la selección y clubes afectados

Gustavo Gómez, capital de la Selección de Paraguay, publicó un comunicado en representación de sus compañeros.

La crisis financiera que atraviesa Paraguay también golpeó al mundo del fútbol. La situación de Ueno Bank, luego de que el Banco Central dispusiera la liquidación de la entidad por problemas de solvencia, alcanzó a millones de clientes y generó preocupación entre futbolistas de la selección nacional, clubes de primera división y trabajadores del deporte. La Conmebol también aparece entre los organismos con fondos depositados en el banco.

Según informó Infobae, la entidad que regula el fútbol sudamericano tenía cerca de 15 millones de dólares invertidos en Ueno Bank, una cifra que representa aproximadamente el 2,4% del total de sus fondos administrados. A ese monto se sumaban unos 780 mil dólares en intereses acumulados. El vínculo entre ambas instituciones también tenía un costado comercial: en julio de 2024, el banco se incorporó como patrocinador de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el impacto más directo en el fútbol paraguayo alcanza a la selección nacional. Tras conocerse la noticia, el capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez, publicó un comunicado en representación de sus compañeros, en el que expresaron su preocupación por la situación que atraviesan miles de familias.

El defensor de Palmeiras no es ajeno al problema. Los premios que reciben los futbolistas del seleccionado y los salarios de los empleados se depositaban mayormente en esa entidad financiera. De esta manera, los integrantes de la delegación nacional también están atravesados por la incertidumbre que afecta a millones de paraguayos.

«Nos duele profundamente. Nos duele ver a miles de familias atravesando angustia, incertidumbre y preocupación. Ver a nuestra gente preocupada por llegar a fin de mes, por el trabajo, por el futuro de sus hijos. Detrás de cada número hay personas, hay familias, hay sueños y hay toda una vida de esfuerzo que merece respeto», expresaron en uno de los fragmentos del comunicado.

Los futbolistas también reclamaron que la Justicia actúe «de manera inmediata, transparente y sin distinción» y pidieron una respuesta contundente. Además, anticiparon que cada jugador evaluará individualmente las acciones legales correspondientes si resulta perjudicado por lo sucedido.

«En cuanto a nuestra situación personal, lo decimos con claridad: cada uno de nosotros evaluará de manera individual las acciones legales que correspondan si resultamos afectados por estos hechos. No vamos a mirar para otro lado. Vamos a defender lo que es nuestro, como corresponde, con la ley en la mano», señalaron.

El impacto de la crisis en Cerro Porteño y Olimpia

El problema financiero también llegó a los principales clubes del fútbol paraguayo. Cerro Porteño y Olimpia depositaban buena parte de sus obligaciones salariales en Ueno Bank, por lo que sus estructuras también quedaron expuestas a las consecuencias de la situación.

Entre los futbolistas que militan en ambas instituciones aparecen varios nombres conocidos para el público argentino, como Brian Romero, Franco Alfonso, Manuel Roffo, Lucas Merolla, Abel Luciatti, Cecilio Domínguez, Agustín Almendra, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda, Mateo Klimowicz, Pablo Vegetti, Jonatan Torres, Juan Iturbe y Sergio Araújo.

También figura el neozelandés Tim Payne, quien llegó a Olimpia en julio de este año. Su esposa, Michelle Peters, compartió publicaciones en Instagram sobre la crisis y expresó su preocupación por las personas que no pueden acceder a sus ahorros.

«Es muy angustiante pensar en tantas personas viviendo esta incertidumbre con el dinero que tanto les costó ganar. Nadie debería tener que preocuparse por cómo acceder a lo que es suyo, fuera Paraguay», escribió Peters.

Además, alertó sobre la circulación de noticias falsas y rumores relacionados con el sistema financiero. En otro mensaje pidió cautela ante las versiones que pueden generar pánico y provocar retiros masivos de dinero.

Por el momento, no se conoce con precisión cuántos futbolistas y trabajadores de Cerro Porteño y Olimpia tienen fondos comprometidos en la entidad. Sin embargo, desde Infobae informaron que existen afectados dentro de ambas instituciones.

La postura del gremio de Futbolistas Asociados del Paraguay

Ante la incertidumbre, el gremio de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP) comenzó un relevamiento para determinar cuántos jugadores tienen cuentas en Ueno Bank.

Su presidente, Rogelio Delgado, reconoció en diálogo con ABC Deportes que están realizando un censo para dimensionar el alcance del problema. «Nadie se imaginaba que en este tiempo pudiera pasar una cosa como esta. Estamos más que sorprendidos, preocupados por la situación. Vamos a tomar las mejores decisiones en beneficio de todo el conglomerado de futbolistas», afirmó.

Aunque todavía no cuentan con cifras definitivas, el dirigente adelantó que un alto porcentaje de los futbolistas de la liga paraguaya estaría alcanzado por la situación.

Por otra parte, el abogado Rodrigo Codas anticipó en diálogo con Cardinal Deportivo que prepara una demanda conjunta con al menos diez jugadores de la selección paraguaya. Según explicó, varios futbolistas que actualmente se desempeñan en el exterior mantienen sus ahorros en el sistema financiero de su país.

«Hoy hay muchos jugadores que están muy preocupados, porque están en el extranjero, que ya no operan de manera frecuente o diaria en el sistema paraguayo, pero tienen sus ahorros en ese banco», sostuvo.

El letrado consideró que una presentación colectiva podría facilitar el proceso judicial y estimó que el perjuicio económico del grupo rondaría los ocho dígitos en dólares, es decir, al menos 10 millones.

Con información de Infobae