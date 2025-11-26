Confirmado: el viernes 28 será el día de pago de salarios para los estatales de Neuquén

El Gobierno de la Provincia del Neuquén informó que el pago de los haberes correspondientes al mes de noviembre se efectuará el viernes 28. La medida alcanza a la totalidad de los trabajadores de la administración pública y al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Según detalló el ministerio de Economía, Producción e Industria, tanto los empleados activos -incluyendo los del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados– como los jubilados, pensionados y retirados del Estado provincial, tendrán sus salarios depositados ese día en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén.

La información fue confirmada por el ministerio de Economía, Producción e Industria de la provincia, que precisó la fecha para el depósito de los fondos correspondientes al mes en curso.

Pago municipal confirmado: los trabajadores de Neuquén recibirán sus salarios con aumento este viernes 28 de noviembre

El funcionario municipal, en diálogo con LU5, explicó que este 28 de noviembre se estarán abonando la totalidad de los salarios a trabajadores y trabajadoras municipales. «En esta oportunidad será con un 3% de incremento que surge del acta acuerdo firmado con el gremio Sitramune», resaltó.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección al Ciudadano, Fernando Schpoliansky, explicó que el aumento se suma a los básicos de todas las categorías. «Lo hacemos siempre con recursos propios sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza: tiene que ver con el orden de las cuentas municipales, con contar con el flujo de fondos necesario para afrontar el compromiso salarial», manifestó el funcionario.