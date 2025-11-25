Pago a estatales de Río Negro: este miércoles se depositará la segunda cuota del bono
El Gobierno provincial hará mañana el depósito de la compensación excepcional.
El Gobierno de Río Negro completará este miércoles 26 de noviembre el pago de la compensación excepcional. La medida alcanza a 53.000 agentes de la Administración Pública, Policía y Servicio Penitenciario. Desde el Ejecutivo dijeron que el bono a estatales se trata de un «compromiso asumido en octubre».
A qué estatales alcanza el pago de la segunda cuota del bono en Río Negro
Informaron desde la Provincia que con este depósito se cumple con la segunda cuota y cierra el esquema de pagos por planilla complementaria. «Se trata de un aporte directo destinado a reforzar los ingresos del mes frente al contexto económico actual», señalaron.
Precisaron que la compensación alcanza a los trabajadores del Poder Ejecutivo y se extiende al personal de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial.
Bono a estatales de Río Negro: de cuánto es el monto
Describieron que los montos totales percibidos (sumando ambas cuotas) varían según el agrupamiento. Las categorías 1 a 10 reciben un total de $100.000; las categorías 11 a 15, $150.000; y las categorías 16 a 25, $200.000.
En el caso del sector docente, los valores finales se asignaron según la antigüedad: $100.000 (hasta 11 años), $150.000 (de 12 a 21 años) y $200.000 (de 22 a 40 años).
