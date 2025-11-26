Pago municipal confirmado: los trabajadores de Neuquén recibirán sus salarios con aumento este viernes 28 de noviembre
Se trata de los haberes de noviembre. La fecha de cobro fue confirmado por el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky.
El municipio de Neuquén anunció oficialmente la fecha de pago de salarios para los trabajadores municipales y el mismo vendrá con aumento. El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, señaló que la suba responde a un acuerdo con el gremio Sitramune.
Salarios de municipales de Neuquén: de cuánto será el aumento
El funcionario municipal, en diálogo con LU5, explicó que este 28 de noviembre se estarán abonando la totalidad de los salarios a trabajadores y trabajadoras municipales. «En esta oportunidad será con un 3% de incremento que surge del acta acuerdo firmado con el gremio Sitramune», resaltó.
El secretario de Finanzas, Recursos y Protección al Ciudadano, Fernando Schpoliansky, explicó que el aumento se suma a los básicos de todas las categorías. «Lo hacemos siempre con recursos propios sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza: tiene que ver con el orden de las cuentas municipales, con contar con el flujo de fondos necesario para afrontar el compromiso salarial», manifestó el funcionario.
