Pago municipal confirmado: los trabajadores de Neuquén recibirán sus salarios con aumento este viernes 28 de noviembre

El municipio de Neuquén anunció oficialmente la fecha de pago de salarios para los trabajadores municipales y el mismo vendrá con aumento. El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, señaló que la suba responde a un acuerdo con el gremio Sitramune.

Salarios de municipales de Neuquén: de cuánto será el aumento

El funcionario municipal, en diálogo con LU5, explicó que este 28 de noviembre se estarán abonando la totalidad de los salarios a trabajadores y trabajadoras municipales. «En esta oportunidad será con un 3% de incremento que surge del acta acuerdo firmado con el gremio Sitramune», resaltó.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección al Ciudadano, Fernando Schpoliansky, explicó que el aumento se suma a los básicos de todas las categorías. «Lo hacemos siempre con recursos propios sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza: tiene que ver con el orden de las cuentas municipales, con contar con el flujo de fondos necesario para afrontar el compromiso salarial», manifestó el funcionario.