Dólar oficial y blue: cotizaciones del miércoles 10 de septiembre 2025 en Argentina
DÓLAR: miércoles 10 de septiembre 2025. Así inicia hoy la actividad cambiaria, tras el alza reciente. A cuánto cotiza la divisa en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y en las principales entidades de Argentina.
En una semana marcada por la tensión política, los mercados abren este miércoles 10 de septiembre 2025 con todas las miradas puestas en el dólar. Tras los últimos anuncios económicos, te contamos cuál es el precio de apertura del dólar oficial, el MEP y el contado con liquidación (CCL) en otra jornada clave.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: miércoles 10 de septiembre 2025
Este miércoles 10 de septiembre 2025, el dólar en Banco Nación inicia su actividad cotizando en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.
Actualmente, todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este miércoles 10 de septiembre 2025.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1380
|1430
|Banco Nación
|1375
|1425
|Banco ICBC
|1370
|1432
|Banco BBVA
|1380
|1430
|Banco Supervielle
|1390
|1440
|Banco Ciudad de Bs As
|1375
|1435
|Banco Patagonia
|1390
|1440
|Banco Santander
|1400
|1440
|Banco Galicia Más
|1385
|1435
|Banco Credicoop
|1380
|1440
|Banco Macro
|1385
|1445
|Banco Piano
|1380
|1440
|Banco BPN
|1375
|1445
En tanto, este miércoles 10 de septiembre 2025, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) el dólar abre su actividad cotizando en $1.375 para la compra y $1.445 para la venta.
Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: miércoles 10 de septiembre 2025
El dólar blue abre su actividad este miércoles 10 de septiembre 2025 cotizando en:
- Para la compra: $1.365
- Para la venta: $1.385
Los dólares financieros operaron este miércoles 10 de septiembre 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.430,74
Dólar CCL:
- Apertura: $1.439,73
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?
Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
Sin embargo:
- Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
- Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1.862,70 en septiembre 2025, a partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?
En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
