Las tasas de plazo fijo volvieron a caer: así quedó el ranking de bancos que ofrecen mayor rendimiento este 20 de mayo

Las tasas de los plazos fijos bancarios cayeron una vez más. Las entidades argentinas aplicaron un nuevo ajuste y esto llevó a que se actualizara el ranking que marca cuáles ofrecen mejores rendimientos.

El cambio reciente hizo repensar a los ahorristas el lugar donde les conviene depositar sus pesos, quienes siempre guardan como alternativa las billeteras virtuales.

Plazos Fijos: el ranking de bancos tradicionales y otros

La tabla comparativa de tasas actualizada fue compartida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La misma se compone por los bancos que generan mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.

Entre los bancos más reconocidos, el ranking se compone de la siguiente manera:

Banco Hipotecario S.A: 19%

Banco Macro: 18%

Banco BBVA: 18,75%

Banco Galicia: 18,25%

ICBC: 17,5%

Banco de la Nación Argentina: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Banco Santander: 15%

Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así: