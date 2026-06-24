Cotización del peso chileno y dólar al 24 de junio: consejos para viajar a Chile

Un fuerte temporal de nieve y hielo en alta montaña complica el tránsito hacia Chile en este inicio de semana, obligando al cierre de pasos clave como Pino Hachado y restringiendo la circulación en Cardenal Samoré.

Para los viajeros de Neuquén y Río Negro que tenían previsto cruzar la cordillera o que planifican sus próximas escapadas de compras, la inestabilidad climática no solo exige revisar el estado de las rutas, sino también seguir de cerca el movimiento de las pizarras cambiarias regionales en una jornada de alta incertidumbre.

A continuación, desglosamos las cotizaciones de la jornada para el peso chileno y el dólar, y qué alternativa de pago —efectivo o plásticos— conviene más frente a la actual brecha.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 24 de junio 2026?

Miércoles 24 de junio 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,61 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $161.062 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 24 de junio de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 24 de junio 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Miércoles 24 de junio 2026. El dólar oficial inicia en las pizarras del Banco Nación (BNA) a:

$1.490 para la venta, un valor que convalida el sendero de microajustes pautado para preservar el equilibrio macroeconómico real.

$1.440 para la compra.

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este 24 de junio de 2026:

$1.430 para la compra .

. $1.500 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 24 de junio de 2026?

A mediados de junio 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este 24 de junio de 2026, según el último reporte: