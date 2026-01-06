Consejos para pagar en Chile este verano 2026: ahorra más con estas estrategias

Qué conviene más para pagar en Chile y cómo ganarle al tipo de cambio.-

Viajar a Chile en 2026 requiere algo más que los documentos personales: una calculadora a mano y una estrategia financiera clara. Debido a los recargos vigentes para los pagos con pesos argentinos en el exterior, la diferencia entre elegir una forma de pago u otra puede encarecer o abaratar tus vacaciones en más de un 20%. Acá, repasamos qué le conviene a tu bolsillo.

La «Regla del 67%»: ¿cómo calcular precios rápido y sin errores para pagar en Chile?

Para este inicio de enero 2026, la cotización de referencia indica que 1 peso chileno equivale a 1,67 pesos argentinos aproximadamente. Para evitar complicaciones mientras caminás por un shopping o pagás en un restaurante, aplicá esta fórmula simplificada:

Fórmula rápida: al precio que veas en Chile, sumale un 67% y obtendrás el valor aproximado en pesos argentinos.

Este cálculo se basa en un dólar oficial en Argentina de $1.500 y una conversión en Chile de 900 pesos chilenos por dólar. Sin embargo, recordá que el costo final dependerá exclusivamente de cómo decidas pagar.

Ranking de conveniencia: del método más barato al más caro para pagar en Chile

Según el relevamiento de fuentes de mercado y cotizaciones de casas de cambio como Infodólar y Cambio Santiago, este es el orden de eficiencia para tu bolsillo:

Tarjeta de débito (desde cuenta en dólares): es la opción ganadora. El tipo de cambio ronda los $1,63 por peso chileno. Evitás intermediarios y cotizás de forma directa.

Atención: debés configurar tu banco para que el débito sea de la cuenta en dólares; si se hace desde la cuenta en pesos, el valor trepa a $2,12 por el recargo del 30%. Dólar billete cambiado en Chile: una alternativa sólida si ya tenés los dólares. El costo por peso chileno promedia los $1,66. Tarjeta de crédito (pagando con dólares): similar al débito, pero recordá restar los impuestos del resumen y abonar únicamente el consumo en dólares antes del vencimiento. Pesos chilenos comprados en Argentina: depende de la casa de cambio, pero el promedio se ubica en $1,80. Útil solo para gastos mínimos de ruta. Pesos argentinos cambiados en Chile: es una de las opciones menos favorables, con un costo de $1,85 por unidad chilena.

Checklist obligatorio antes de cruzar la frontera hacia Chile

Para que tu estrategia de ahorro funcione, no olvides estos tres pasos técnicos fundamentales: