¿Planeas cruzar a Chile? Descubrí las cotizaciones del dólar y peso chileno hoy 27 de enero 2026

En plena temporada de recambio turístico, el peso chileno opera este martes 27 de enero 2026 con una cotización oficial de $1,60 para la compra y $1,71 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA). Sin embargo, en el mercado informal y las casas de cambio de la región patagónica, el valor de referencia para quienes viajan a Chile se sitúa en los $1.65 por cada 1.000 pesos chilenos, manteniendo una paridad estable respecto a la jornada de ayer.

Ante la vigencia del esquema de bandas cambiarias, el «dólar tarjeta» sigue siendo la referencia principal para los consumos con plástico en Chile, con un valor que hoy promedia los $1898, lo que obliga a los viajeros a comparar minuciosamente el costo de oportunidad entre el efectivo y el uso de débito.

Peso chileno hoy: a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 27 de enero 2026

De acuerdo al relevamiento inicial de entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, la conversión del peso chileno cotiza este martes 27 de enero 2026 en un promedio de:

$1,66 por unidad

Esto significa que: los turistas argentinos necesitan desembolsar aproximadamente $166.000 por cada 100.000 pesos chilenos.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 27 de enero de 2026?

Si estás planificando viajar a Chile y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados este martes 27 de enero de 2026.

Dólar oficial martes 27 de enero 2026:

$1.415 para la compra

$1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 27 de enero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 27 de enero de 2026?

En el inicio de la última semana de enero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico. Así se encuentran este martes 27 de enero 2026, según el último reporte: