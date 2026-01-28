Todo lo que necesitás saber para cruzar a Chile este miércoles 28 de enero 2026

Los principales pasos fronterizos que conectan Neuquén y Río Negro con Chile se encuentran habilitados este miércoles 28 de enero 2026, operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

El paso Cardenal Samoré (Ruta Nacional 231) hacia Chile atiende en su horario habitual de 8 a 19, con calzada despejada y equipos de Vialidad Nacional trabajando en la zona. Por su parte, el cruce Pino Hachado mantiene su operatividad de 8 a 19, aunque se solicita circular con precaución debido a sectores con baches y la posible presencia de animales sueltos en la ruta.

En el resto de las conexiones provinciales, como Mamuil Malal (abierto hasta las 20) e Icalma, el tránsito es normal, recordándose que la portación de cadenas sigue siendo obligatoria para transponer los sectores de alta montaña.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 28 de enero 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, miércoles 28 de enero 2026, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy (28/01/2026) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados. Pino Hachado HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada despejada. Sectores con baches. Zonas con animales sueltos. Posible caída de rocas en el KM48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. Con la temporada de verano en pleno, se debe considerar el tránsito diferencial que genera grandes movimientos.

Este miércoles 28 de enero 2026, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa:

Se intensifica el calor en los próximos días en la cordillera.

Posible formación de tormentas y probabilidad de lluvias.

Se mantiene cálido e inestable hacia el fin de semana.

Probabilidad de nevadas a principios de febrero.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, miércoles 28 de enero 2026

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria.