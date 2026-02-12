Cotización del peso chileno y dólar hoy 12 de febrero: guía para tu compra en Chile

En el inicio de esta segunda semana de febrero, el peso chileno registra un leve movimiento al alza en las pizarras de referencia, rompiendo con la estabilidad que venía mostrando en los días previos.

Para los turistas de Neuquén y Río Negro que planean cruzar la cordillera en los próximos días, este ajuste obliga a recalcular el presupuesto de compras y gastos diarios, en un contexto donde cada variación impacta directamente en el rendimiento del peso argentino del otro lado de los Andes.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este jueves 12 de febrero 2026?

Jueves 12 de febrero 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,65 por unidad.

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente 164.586,60 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 12 de febrero de 2026?

Si planificás viajar a Chile este jueves 12 de febrero 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial jueves 12 de febrero 2026:

$1365 para la compra

$1415 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 12 de febrero 2026:

$ 1.3 55 para la compra .

55 . $1.425 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 12 de febrero de 2026?

Los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este jueves 12 de febrero 2026, según el último reporte: