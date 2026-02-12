Dólar oficial y su impacto en el mercado: cotización y claves del jueves 12 de febrero 2026

DÓLAR HOY. Tras la mayor compra de divisas en lo que va del año por parte del Banco Central, el dólar oficial inicia este jueves 12 de febrero 2026 consolidando una tendencia a la baja que lo aleja cada vez más del techo de las bandas cambiarias. En las pizarras del Banco Nación (BNA), la moneda abre a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, manteniendo el retroceso de cinco pesos registrado ayer.

Esta calma del dólar oficial, traccionada por una oferta privada robusta, pone el foco de los ahorristas en la brecha con el dólar MEP, que se mantiene en niveles mínimos, y redefine el costo del dólar tarjeta para quienes buscan cerrar pagos de servicios y viajes antes de que finalice la semana.

Seguí toda la información de hoy, jueves 12 de febrero 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 12 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este jueves 12 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1375 1425 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1375 1435 Banco BBVA 1380 1430 Banco Supervielle 1388 1428 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1390 1440 Banco Hipotecario 1380 1430 Banco Santander 1380 1430 Banco Credicoop 1375 1425 Banco Macro 1380 1430 Banco Piano 1380 1440 Banco BPN 1360 1430

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este jueves 12 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este jueves 12 de febrero 2026:

$1.360 para la compra .

. $1.430 para la venta.

El dólar, lejos del techo: por qué la cotización oficial se aleja de la banda superior

En un escenario que pocos analistas proyectaban para febrero 2026, el dólar oficial se ubica hoy más de 160 pesos por debajo del límite máximo establecido por el Banco Central. Con un techo de la banda cambiaria situado en los $1.583, la distancia récord no solo le da aire al Gobierno para mantener el crawling peg (microdevaluaciones diarias), sino que disipa los rumores de un salto brusco en el corto plazo.

Esta «zona de confort» cambiaria es el resultado directo de la agresiva absorción de pesos y la liquidación de exportadores, factores que permiten que la cotización oficial navegue con una volatilidad controlada. Para el bolsillo del ciudadano, esta brecha respecto al techo significa una estabilidad en los precios regulados y una tregua necesaria para la planificación de costos industriales y comerciales de cara a marzo.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 12 de febrero 2026

Jueves 12 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1415 1435

Dólar MEP y CCL: las cotizaciones financieras operan en calma y mantienen la brecha mínima

En el mercado bursátil, los dólares financieros inician la rueda de este jueves sin grandes sobresaltos, consolidando la tranquilidad que se percibe desde el inicio de la semana. El dólar MEP (o bolsa) cotiza a:

$1.432,12.

Lo que representa una brecha de apenas el 2,3% respecto al oficial minorista. Esta paridad técnica lo convierte en la opción más atractiva para quienes buscan dolarizarse de forma legal y sin los límites del cupo bancario.

Por otro lado, el dólar Contado con Liquidación (CCL), utilizado mayormente por empresas para girar divisas al exterior, se ubica en los:

$1.444, 02.

Con una brecha que apenas supera el 5% respecto al oficial, el mercado de capitales refleja una confianza inversora que se apoya en la fuerte intervención del Banco Central y en un riesgo país que continúa perforando pisos históricos.

¿Cómo comprar dólar MEP hoy?

Para operar en el mercado de capitales este jueves 12 de febrero 2026, recordá que el proceso sigue requiriendo el «parking» de 24 horas tras la compra del bono (generalmente el AL30 o GD30). Esta pequeña espera es el único requisito para acceder a una cotización que, hoy por hoy, compite cabeza a cabeza con el mercado informal.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este jueves 12 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: