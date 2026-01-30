Alerta «naranja y amarilla» por tormentas en Neuquén y Río Negro: cuáles son las zonas afectadas este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas meteorológicas y advirtió que las tormentas en Neuquén y Río Negro se mantendrán durante el viernes 30. En algunas localidades, la advertencia se eleva a naranja.

En las localidades con alerta amarilla, el SMN detalló que las zonas afectadas aguardan tormentas de variada intensidad que estarán acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h». Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.

Para los sectores donde se presentará la alerta naranja, las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de hasta 70 km/h, mientras que los valores de precipitación acumulada serán entre 20 y 70 milímetros.

Alerta por tormentas para este viernes 30 en Neuquén

Mapa de alertas del SMN para este viernes 30 de enero.

Zonas afectadas por alerta naranja: Neuquén

Cordillera, zona baja y sur de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Cordillera y zona baja de Huiliches.

Cordillera y zona baja de Lácar.

Los Lagos.

Los sectores con alerta amarilla en la provincia de Neuquén:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Alerta por tormentas para este viernes 30 en Río Negro

Los sectores con alerta amarilla son: