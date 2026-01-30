Alerta «naranja y amarilla» por tormentas en Neuquén y Río Negro: cuáles son las zonas afectadas este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias abundantes, actividad eléctrica frecuente, granizo y fuertes ráfagas de viento.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas meteorológicas y advirtió que las tormentas en Neuquén y Río Negro se mantendrán durante el viernes 30. En algunas localidades, la advertencia se eleva a naranja.
En las localidades con alerta amarilla, el SMN detalló que las zonas afectadas aguardan tormentas de variada intensidad que estarán acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h». Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.
Para los sectores donde se presentará la alerta naranja, las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de hasta 70 km/h, mientras que los valores de precipitación acumulada serán entre 20 y 70 milímetros.
Alerta por tormentas para este viernes 30 en Neuquén
Zonas afectadas por alerta naranja: Neuquén
- Cordillera, zona baja y sur de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Cordillera y zona baja de Huiliches.
- Cordillera y zona baja de Lácar.
- Los Lagos.
Los sectores con alerta amarilla en la provincia de Neuquén:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
Alerta por tormentas para este viernes 30 en Río Negro
Los sectores con alerta amarilla son:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó
- Meseta de Pilcaniyeu
- Meseta de Ñorquincó
- 9 de Julio
- Oeste de El Cuy
- 25 de Mayo
- Conesa
- Meseta de Adolfo Alsina
- Meseta de San Antonio
- Valcheta
- Este de El Cuy
- General Roca
