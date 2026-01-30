ESCUCHÁ RN RADIO
Alerta «naranja y amarilla» por tormentas en Neuquén y Río Negro: cuáles son las zonas afectadas este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias abundantes, actividad eléctrica frecuente, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Redacción

Por Redacción

Alerta naranja en Neuquén y Río Negro. Foto: Andrés Maripe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas meteorológicas y advirtió que las tormentas en Neuquén y Río Negro se mantendrán durante el viernes 30. En algunas localidades, la advertencia se eleva a naranja.

En las localidades con alerta amarilla, el SMN detalló que las zonas afectadas aguardan tormentas de variada intensidad que estarán acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h». Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.

Para los sectores donde se presentará la alerta naranja, las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de hasta 70 km/h, mientras que los valores de precipitación acumulada serán entre 20 y 70 milímetros.

Alerta por tormentas para este viernes 30 en Neuquén

Mapa de alertas del SMN para este viernes 30 de enero.

Zonas afectadas por alerta naranja: Neuquén

  • Cordillera, zona baja y sur de Aluminé.
  • Cordillera de Chos Malal.
  • Cordillera de Loncopué.
  • Cordillera de Minas.
  • Cordillera de Picunches.
  • Cordillera de Ñorquín.
  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Este de Ñorquín.
  • Oeste de Añelo.
  • Oeste de Pehuenches.
  • Sur de Chos Malal.
  • Sur de Minas.
  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Cordillera y zona baja de Huiliches.
  • Cordillera y zona baja de Lácar.
  • Los Lagos.

Los sectores con alerta amarilla en la provincia de Neuquén:

  • Confluencia.
  • Este de Añelo.
  • Este de Pehuenches.
  • Picún Leufú.

Alerta por tormentas para este viernes 30 en Río Negro

Los sectores con alerta amarilla son:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó
  • Meseta de Pilcaniyeu
  • Meseta de Ñorquincó
  • 9 de Julio
  • Oeste de El Cuy
  • 25 de Mayo
  • Conesa
  • Meseta de Adolfo Alsina
  • Meseta de San Antonio
  • Valcheta
  • Este de El Cuy
  • General Roca

