Javier Milei reúne hoy a los bloques de LLA en Casa Rosada: la estrategia para avanzar con la reforma del BCRA y jueces clave

El presidente Javier Milei encabezará este martes 25 una cumbre en Casa Rosada junto a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA). (Foto: Clarín Fotografía)

En la antesala de una jornada determinante para la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei encabezará este martes a las 17:30 una cumbre en Casa Rosada junto a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA). El objetivo central del encuentro será unificar criterios y blindar la estrategia legislativa ante las sesiones previstas en ambas cámaras.

La reunión forma parte del plan del mandatario para retomar la centralidad política tras sus recientes exposiciones públicas y la ratificación del rumbo económico ante el gabinete nacional, buscando asegurar el respaldo de los bloques dialoguistas frente a un paquete de reformas institucionales, económicas y judiciales de alto impacto.

Diputados: reforma de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal

En la Cámara de Diputados, el bloque oficialista y sus aliados concentran sus esfuerzos en la sesión especial convocada para este miércoles. La prioridad de la Casa Rosada radica en conseguir la media sanción de dos proyectos centrales:

Carta Orgánica del Banco Central: La modificación integral del marco regulatorio de la autoridad monetaria para adecuarlo a las nuevas metas del esquema económico nacional.





La modificación integral del marco regulatorio de la autoridad monetaria para adecuarlo a las nuevas metas del esquema económico nacional. Ley de Inocencia Fiscal: El nuevo régimen orientado a regularizar y flexibilizar condiciones tributarias, una iniciativa acordada con diversas bancadas dialoguistas.



Senado: pliegos para la Cámara Federal y tratados internacionales

En la Cámara de Senadores, el oficialismo convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles a las 14 con el fin de habilitar la sesión del jueves. La jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, conduce las negociaciones con los bloques aliados para destrabar el temario y garantizar el quorum.

La agenda en la Cámara alta contempla el tratamiento de acuerdos comerciales internacionales y un paquete de 67 pliegos de designación en la Justicia Federal. Entre las vacantes prioritarias para el Ejecutivo sobresalen las postulaciones de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal clave con competencia directa sobre las causas de corrupción y delitos contra la administración pública que tramitan en Comodoro Py.

Con información de la agenda oficial y NA.