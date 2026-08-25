Javier Milei reúne hoy a los bloques de LLA en Casa Rosada: la estrategia para avanzar con la reforma del BCRA y jueces clave
El Presidente encabezará este martes un cónclave con diputados y senadores de La Libertad Avanza. El oficialismo buscará aprobar en la Cámara baja la reforma del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal, mientras que en el Senado negocia el avance de 67 designaciones en la Justicia Federal.
En la antesala de una jornada determinante para la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei encabezará este martes a las 17:30 una cumbre en Casa Rosada junto a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA). El objetivo central del encuentro será unificar criterios y blindar la estrategia legislativa ante las sesiones previstas en ambas cámaras.
La reunión forma parte del plan del mandatario para retomar la centralidad política tras sus recientes exposiciones públicas y la ratificación del rumbo económico ante el gabinete nacional, buscando asegurar el respaldo de los bloques dialoguistas frente a un paquete de reformas institucionales, económicas y judiciales de alto impacto.
Diputados: reforma de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal
En la Cámara de Diputados, el bloque oficialista y sus aliados concentran sus esfuerzos en la sesión especial convocada para este miércoles. La prioridad de la Casa Rosada radica en conseguir la media sanción de dos proyectos centrales:
- Carta Orgánica del Banco Central: La modificación integral del marco regulatorio de la autoridad monetaria para adecuarlo a las nuevas metas del esquema económico nacional.
- Ley de Inocencia Fiscal: El nuevo régimen orientado a regularizar y flexibilizar condiciones tributarias, una iniciativa acordada con diversas bancadas dialoguistas.
Senado: pliegos para la Cámara Federal y tratados internacionales
En la Cámara de Senadores, el oficialismo convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles a las 14 con el fin de habilitar la sesión del jueves. La jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, conduce las negociaciones con los bloques aliados para destrabar el temario y garantizar el quorum.
La agenda en la Cámara alta contempla el tratamiento de acuerdos comerciales internacionales y un paquete de 67 pliegos de designación en la Justicia Federal. Entre las vacantes prioritarias para el Ejecutivo sobresalen las postulaciones de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal clave con competencia directa sobre las causas de corrupción y delitos contra la administración pública que tramitan en Comodoro Py.
Con información de la agenda oficial y NA.
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