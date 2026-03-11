Cotizaciones del dólar y peso chileno: todo lo que necesitas saber para cruzar a Chile hoy 11 de marzo

Con la mira en el fin de semana largo de marzo, el peso chileno se convierte en el centro de las consultas en las cuevas y bancos de la región.

Tras el inicio de clases y con la brecha cambiaria en movimiento, cruzar la cordillera vuelve a aparecer en el radar de los neuquinos y rionegrinos. En esta nota, te contamos cuánto necesitás hoy para comprar moneda trasandina y qué conviene más a la hora de pagar en los comercios del vecino país.

A cuánto cotiza el peso chileno hoy, miércoles 11 de marzo, y su precio en dólares

Este jueves el peso chileno cotiza a $1.56 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan $156.218 pesos argentinos.

Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 89.369 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este 11 de marzo de 2026

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 11 de marzo del 2026.

En Neuquén, el dólar oficial está $1.360 para la compra y para la venta $1.430.

El dólar oficial cotiza a $1405 para la compra y $1455 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1405 para la compra y $1.425 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy 11 de marzo de 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, miércoles 11 de marzo, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.