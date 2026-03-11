Cotizaciones del dólar y peso chileno: todo lo que necesitas saber para cruzar a Chile hoy 11 de marzo
Los valores de las divisas a tener en cuenta si se viaja a Chile. Todos los detalles peso chileno, dólar, dólar blue.
Con la mira en el fin de semana largo de marzo, el peso chileno se convierte en el centro de las consultas en las cuevas y bancos de la región.
Tras el inicio de clases y con la brecha cambiaria en movimiento, cruzar la cordillera vuelve a aparecer en el radar de los neuquinos y rionegrinos. En esta nota, te contamos cuánto necesitás hoy para comprar moneda trasandina y qué conviene más a la hora de pagar en los comercios del vecino país.
A cuánto cotiza el peso chileno hoy, miércoles 11 de marzo, y su precio en dólares
Este jueves el peso chileno cotiza a $1.56 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan $156.218 pesos argentinos.
Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 89.369 pesos chilenos.
Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este 11 de marzo de 2026
Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 11 de marzo del 2026.
El dólar oficial cotiza a $1405 para la compra y $1455 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1405 para la compra y $1.425 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy 11 de marzo de 2026?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, miércoles 11 de marzo, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado hoy miércoles (11/03/2026)
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Zona con animales sueltos.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.
