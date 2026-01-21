La actividad cayó 0,3% en noviembre y cortó una racha de 13 meses en alza: ¿qué rol jugó Vaca Muerta?

Mientras la industria y el consumo sufrieron marcadas caídas, el sector petrolero logró sostenerse en terreno positivo junto a los bancos. Sin embargo, el empuje de Vaca Muerta no alcanzó para evitar el primer dato negativo tras un año de subas. El dato reaviva los interrogantes sobre la recuperación de la economía real.

La economía de Javier Milei entró en rojo en el final de 2025

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad en el onceavo mes del año pasado cayó un 0,3 % contra el mismo período de 2024 y el mismo porcentaje contra octubre 2025. De esta forma, el acumulado anual se redujo a un 4,5 %, desde el 5 % que se había observado en el mes previo.

Las cifras corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que el Indec difunde todos los meses a modo de adelanto de la evolución del PBI que se da a conocer de manera trimestral.

Por cuestiones de elaboración, es habitual que exista un rezago de casi dos meses en conocer cómo se comportó la economía en un mes determinado.

La caída de un 0,3 % contra octubre fue la segunda intermensual consecutiva (octubre frente a septiembre fue un – 0,4 %).

En la medición interanual, la caída de un 0,3 % cortó 13 meses de subas consecutivas, lo cual abre un signo de interrogación sobre cómo continuará el desarrollo económico del país.

Si bien había sectores que venían en rojo como la industria, los analistas no esperaban un cambio de signo en el indicador general. Máxime porque se trabajaba bajo la hipótesis de que, superado el acto electoral de octubre, se iba a producir un empuje adicional en la mayoría de los sectores.

Pero los datos del Indec ratificaron y profundizaron la tendencia de los últimos meses. Solo los bancos y las petroleras pudieron seguir de festejo.

El sector financiero mejoró un 13,9 %, que si bien es un avance sustantivo, contrasta con subas que fueron cercanas a un 30 % durante gran parte del año.

El segmento de “minas y canteras” (donde se incluye al petróleo) creció un 7% y se acerca a cinco años de subas interanuales consecutivas. No obstante, en el último cuatrimestre del año pasado pasó a crecimientos de un dígito, cuando era habitual observar incrementos superiores a un 10%.

La continuidad de buenos resultados es consecuencia del desarrollo de Vaca Muerta, que fue uno de los principales proveedores de dólares en 2025, según reveló el propio Indec.

A estos dos grandes conjuntos se sumó el agro, que creció 10,5 % interanual, el salto más fuerte hasta ese momento del año. En contraste, los sectores de mayor peso en la muestra y con más impacto en la sociedad repitieron magras performances.

La industria se desplomó un 8,2 %, la caída más fuerte desde junio de 2024, cuando aún golpeaba la devaluación de 2023. Ya son cinco meses consecutivos que el sector manufacturero está en baja y no aparecen signos de cambios. La construcción cedió un 2,3 % y volvió a terreno negativo luego de haber tomado un mínimo de oxígeno en septiembre (2,6 %) y octubre (5,3 %).

En este panorama, el comercio sufrió otra debacle y cedió un 6,4 %, sumando tres períodos a la baja entre agosto y noviembre.

A su vez, la generación de electricidad y la producción de gas y agua para el mercado interno apenas mejoraron un 1,6 %. El transporte, producto del freno general, experimentó un leve avance de 1,8 %. Asimismo, la actividad inmobiliaria subió apenas un 0,4 %.

Con marcadas oscilaciones durante todo el año, la pesca sufrió un noviembre nefasto con una baja de un 25 %. Con el turismo receptivo apagado, “hoteles y restaurantes” asomó un 0,3 % mejor.

El desglose del comportamiento de los diferentes sectores de la economía vuelve a dejar claramente marcados los ganadores y perdedores del modelo económico del gobierno libertario.

Los datos anticipados de diciembre no permiten vislumbrar un cambio de tendencia, lo cual reaviva los interrogantes sobre la viabilidad desde el punto de vista social de los lineamientos del plan Milei.

Corresponsalía Buenos Aires