Crece la mora en billeteras virtuales: las deudas en aplicaciones afectan a uno de cada cuatro argentinos

El ecosistema de los créditos alternativos en Argentina atraviesa un momento crítico. Según los últimos reportes, la irregularidad en los pagos de préstamos otorgados por fintechs y entidades no bancarias registró un salto alarmante al inicio de este año, ubicándose en torno al 25%.

Este escenario refleja que uno de cada cuatro créditos otorgados fuera de la banca tradicional se encuentra hoy en situación de atraso o es considerado incobrable.

Mientras la consultora EcoGo sitúa la morosidad en el 23,9%, el informe de 1816 eleva la cifra por encima del 27%, marcando un deterioro récord en el financiamiento digital y de consumo.

El fin del crédito «sano» y el peso de las billeteras virtuales líderes

El deterioro de las carteras se profundizó en los últimos meses: el indicador de créditos en situación normal se desplomó del 92,1% al 76,1% para inicios de 2026. Un dato que preocupa especialmente es el crecimiento de los préstamos «irrecuperables», que pasaron del 2,7% al 8% en poco más de un año.

En este mercado, Mercado Libre y Tarjeta Naranja dominan la escena, concentrando casi el 60% del financiamiento no bancario a familias. A pesar del volumen de mora, el negocio se sostiene debido a las altísimas tasas aplicadas que buscan compensar el riesgo de incumplimiento.

Tasas por las nubes: el costo de financiarse fuera del banco

Uno de los factores determinantes de este colapso en los pagos es el costo financiero. Las tasas de préstamos personales en entidades no bancarias son, en promedio, un 90% más altas que las de la banca tradicional:

Banca tradicional: tasa efectiva promedio del 40% anual sobre la inflación.

tasa efectiva promedio del 40% anual sobre la inflación. Sector Fintech/No Bancario: tasa real anual que escala hasta el 149,1%.

Este nivel de interés vuelve casi imposible la cancelación de deudas para los sectores de menores ingresos, quienes más recurren a estas vías ante la falta de acceso al crédito bancario clásico.

Impacto en el sistema tradicional: máximos de dos décadas

Aunque la crisis de deuda es más aguda en las billeteras virtuales, los bancos no son inmunes. La morosidad en créditos a familias dentro del sistema tradicional subió por decimoquinto mes consecutivo, alcanzando el 10,6%, un máximo histórico en más de 20 años.

Expertos señalan que el cambio en las condiciones monetarias a mediados de 2025 fue el detonante. La eliminación de mecanismos de regulación disparó la volatilidad del costo del dinero, provocando que el crédito al sector privado se desacelere mientras el costo de las deudas existentes no para de crecer.

Con información de Infobae.