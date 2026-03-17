El regreso de Uber Eats: la empresa invertirá USD 500 millones en los próximos tres años en Argentina

En un movimiento estratégico que refuerza la presencia de las plataformas digitales en el país, Uber confirmó un plan de inversión de USD 500 millones proyectado para el próximo trienio. El anuncio se dio tras un encuentro entre el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el CEO global de la firma, Dara Khosrowshahi, donde se trazó la hoja de ruta para la expansión nacional.

Este desembolso no solo busca robustecer la infraestructura actual, sino también diversificar la oferta de servicios disponibles para los usuarios argentinos en un mercado que la empresa considera prioritario dentro de la región.

El regreso de Uber Eats y expansión logística

El punto más destacado de la comitiva fue la confirmación del relanzamiento de Uber Eats. La unidad dedicada al delivery de alimentos, que se había retirado en 2020, volverá a competir en el sector local.

La inversión de USD 500 millones se destinará a:

Logística y tecnología: Incrementar la cobertura geográfica en más ciudades.

Incrementar la cobertura geográfica en más ciudades. Seguridad: Mejorar las herramientas de eficiencia para conductores y pasajeros.

Mejorar las herramientas de eficiencia para conductores y pasajeros. Diversificación: Consolidar el regreso del servicio de entregas a domicilio.

Sintonía en el Palacio de Hacienda

La reunión contó con la participación de José Luis Daza (Viceministro de Economía), mientras que por Uber acompañaron a Khosrowshahi la Gerente General local, Eli Frías, y el responsable de Uber Eats, Juan Martín Cappellini.

«Mantuve una excelente reunión», destacó Caputo tras el encuentro, subrayando la importancia de que compañías globales apuesten por el desarrollo local.

Con este anuncio, Uber celebra una década en el país posicionándose como un actor central en la generación de oportunidades económicas basadas en tecnología para los próximos años.