La «uberización» del trabajo: el fenómeno que reconfigura el mercado laboral y la millonaria apuesta de las plataformas

La radiografía del empleo en la Argentina arroja un diagnóstico contundente: el trabajo con relación de dependencia retrocede frente a una ola de cuentapropismo impulsada por la tecnología. En un contexto donde la industria clásica pierde peso, las inversiones millonarias de las aplicaciones de servicios se convirtieron en el nuevo motor para los ingresos de cientos de miles de familias.

El debate sobre esta transformación volvió a instalarse en las últimas horas, en el marco del anuncio del CEO global de Uber, quien confirmó una inyección de 500 millones de dólares en el país. Con esta noticia de fondo, el periodista especializado Pablo Wende desmenuzó en su habitual columna de Río Negro Radio este fenómeno, a menudo denominado «uberización», que plantea un escenario de mayor trabajo independiente y una transición hacia nuevas formas de generar ingresos.

Lejos de dar por sentado que se trata de un modelo perfecto, el especialista aportó una mirada crítica sobre esta fricción laboral: «Estamos yendo a eso, a una economía mucho más cuentapropista. Después, si es malo o no, hay que esperar», advirtió. En esa misma línea, reconoció que «tal vez no sea la economía ideal o lo que nos hubiera gustado a todos, pero bueno, es un poco lo que se está viendo», remarcando que los números oficiales ya muestran una tendencia irrefrenable.

El contraste de los números: menos oficinas, más aplicaciones

El dato del mapa laboral actual es la migración hacia el trabajo independiente frente a la reducción de las estructuras clásicas. Según detalló Wende, las estadísticas de los últimos dos años marcan una tendencia clara: el sector formal de la economía registró una baja de 200.000 puestos (sumando el ámbito privado y la contracción del Estado), mientras que el cuentapropismo incorporó a 500.000 personas.

Importante: Uber invertirá 500 millones de dólares en Argentina



Mantuve una excelente reunión junto a @JoseLuisDazaAR con Dara Khosrowshahi, CEO de Uber; Eli Frías, Gerente General de la empresa para Argentina; y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.



En el marco… pic.twitter.com/Lt9gibADpG — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 17, 2026

«Hay sectores enteros de la economía que generaban mucho empleo y que hoy ya no pueden competir. Es un cambio que genera fricción, pero los números muestran hacia dónde va la economía», detalló el analista. Y planteó que este nuevo modelo también encuentra eco en las nuevas generaciones, que a menudo «priorizan la autonomía y el manejo de sus propios horarios por sobre la estructura fija tradicional».

La expansión de las plataformas digitales

Para graficar que el mercado sigue activo, Wende profundizó en los alcances de los millonarios desembolsos de los gigantes tecnológicos. La inversión de Uber para los próximos tres años no solo apunta a consolidar el servicio de transporte de pasajeros, sino que incluye el relanzamiento de Uber Eats, la plataforma de entrega de alimentos que saldrá a competir directamente con líderes del sector como Rappi y PedidosYa.

Este tipo de inyecciones de capital absorben a una gran parte de los trabajadores que se vuelcan al cuentapropismo, utilizando sus propios vehículos como herramienta principal para generar sus ingresos diarios y supliendo la falta de vacantes en el circuito tradicional.

La logística y el límite de la inteligencia artificial

El avance de este modelo cuentapropista está íntimamente ligado a la evolución tecnológica y a las tareas que las máquinas aún no pueden resolver. Wende remarcó que la inteligencia artificial ya comenzó a automatizar labores administrativas en el clásico trabajo de oficina, modificando el perfil de los puestos requeridos por las empresas.

Sin embargo, el analista advirtió que los algoritmos todavía no pueden sustituir la logística física ni la famosa «última milla». La necesidad de que un paquete o un pedido de comida llegue en el día hasta la puerta de un domicilio sigue requiriendo, indefectiblemente, de una persona física.

Es en este nicho operativo donde las grandes plataformas multinacionales asientan su modelo de negocios y donde se concentra gran parte de las nuevas oportunidades de trabajo para miles de argentinos.

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