Cambió el ranking de plazos fijos: uno por uno, los bancos de Argentina que ofrecen las tasas más altas en marzo 2026

Este mes (marzo 2026), las entidades bancarias de Argentina actualizaron una vez más sus tasas en plazos fijos y como consecuencia, el ranking modificó el orden de quienes ofrecen mejores rendimientos.

Plazos Fijos: el ranking de bancos tradicionales y otros

La nueva tabla comparativa de tasas fue compartida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta tabla se compone por los bancos que generan mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.

Entre los bancos más reconocidos, el ranking se compone de la siguiente manera:

Banco Macro: 26% Banco Hipotecario S.A: 25% ICBC: 24.8% Banco de la Nación Argentina: 24% Banco Santander: 23% Banco BBVA: 23% Banco Credicoop: 22% Banco Galicia: 22%

Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así:

Banco CMF S.A: 32% Crédito Regional Compañía Financiera S.A: 32% Banco VOII: 32% Banco Meridian: 32% Banco Bica S.A: 31% Reba Compañía Financiera S.A: 30% Banco del Sol S.A: 29% Banco de la Provincia de Córdoba S.A: 28% Banco Mariva: 27.5% Banco de Comercio S.A: 27% Banco Dino S.A: 27% Banco del Chubut S.A: 26% Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25% Banco Julio S.A: 25% Banco Tierra del Fuego: 25% Bibank: 25% Banco Comafi S.A: 24% Banco Masventas: 24% Banco de Corrientes S.A: 23% Banco de Formosa S.A: 21% Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 21%

Cómo calcular cuánto interés podes ganar con un plazo fijo

Para saber cómo calcular el interés que podes ganar, hay una fórmula sencilla que podes hacer desde tu casa que es la siguiente:

Interés ganado = Capital × (Tasa anual / 12)

(si el plazo es de 30 días)

Por ejemplo:

Ahorro: $100.000

Tasa anual: 60%

Plazo: 30 días

→ Interés = 100.000 × (0.60 / 12) = $5.000

Al final del mes tendrías $105.000.

Un tip extra a considerar: si cada mes volvés a poner el total (capital + interés), vas generando interés sobre interés, que hace crecer el ahorro más rápido.